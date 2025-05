CMA aprova, em 1ª votação, criação da Loteria Municipal proposta por vereador Isac Silveira

Na última quinta-feira, 8, o vereador Isac Silveira (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, teve aprovado em primeira votação o Projeto de Lei Complementar Nº 6/2025, que propõe a criação da Loteria Municipal de Aracaju, denominada LOCAJU. A iniciativa prevê a implantação de um serviço público de loterias no âmbito do município, com arrecadação direcionada para áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e cultura.

A proposta representa uma importante estratégia de fortalecimento da arrecadação municipal, com potencial de gerar milhões de reais em receitas próprias para Aracaju. Trata-se de uma ferramenta moderna e eficaz para viabilizar investimentos em políticas públicas, oferecendo ao cidadão serviços com mais qualidade e alcance.

Durante a sessão, o vereador Isac Silveira destacou que a criação da LOCAJU segue uma tendência crescente em todo o país, em cidades como Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro. “Essa é uma guerra por recursos. A União quer para ela, mas os municípios também. O Estado aqui foi rápido, já garantiu, e nós ainda estamos divergindo se pode ou não. Nós estamos garantindo que Aracaju possa instalar a sua loteria municipal e efetivamente trazer recursos para a saúde, educação, assistência social, esporte e lazer. Para fomentar a cultura, nós precisamos de recursos”, afirmou.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, já sinalizou que pretende sancionar o projeto assim que ele for aprovado em segunda votação. Segundo Isac Silveira, a LOCAJU é uma resposta direta e inovadora às necessidades de financiamento de políticas públicas no município.

Por assessoria

Foto: Luanna Pinheiro