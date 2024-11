CMA divulga nome dos vencedores do prêmio de poesia Marcelo Déda

A Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, por meio do setor de promoção social, divulgou o resultado definitivo dos alunos vencedores do 7° prêmio de poesia Marcelo Deda. A premiação será realizada no dia 02 de dezembro, às 14h, no plenário da CMA.

Sobre a participação

Em 2024, foram visitadas 45 escolas em Aracaju para a divulgação do 7° prêmio e, ao todo, 27 escolas participaram. Esse número é superior ao ano passado, que registrou as inscrições de 21 escolas.

Além disso, o prêmio contou com a inscrição de 271 alunos, 60% a mais do que em 2023.

Como ocorreu a avaliação?

As poesias foram avaliadas pelos Membros da Comissão, composta pelos Vereadores: Breno Garibalde, Sônia Meire, Pastor Diego e Elber Batalha. Além disso, houve a avaliação realizada pelos servidores Nívia Felix dos Santos, Salvelina Moraes dos Santos e Weslin de Jesus Santos Castro.

Confira o nome dos vencedores

1° lugar: Taís Aparecida Ferreira Silva (EMEF Bebé Tiúba)

2° lugar: Maria Alice Rodrigues Gomide Prado (EMEF Bebé Tiúba)

3° lugar: Lara Sophia Da Silva Goes (EMEF Otília De Araújo De Macêdo)

4° lugar: Bianca Luise Santos Nascimento (EMEF Presidente Vargas)

5° lugar: Carlos Emanoel Santos Silva (EMEF Presidente Tancredo Neves)

6° lugar: Aylla Conceição De Jesus (EMEF Otília De Araújo De Macêdo)

7° lugar: Tamyres Sacramento Silva (EMEF Papa João Paulo II)

8° lugar: Alegria Lopez Pecnik (EMEF Otília De Araújo De Macêdo)

9° lugar:Eloah Kauanne Da Silva Ferreira (EMEF Presidente Vargas)

10° lugar: Julya Da Silva Rezena (EMEF Professora Núbia Marques)

Além disso, pela primeira vez, a escola com o maior número de vencedores será premiada com uma TV Smart. Em 2024, a vencedora foi a EMEF Otília de Araújo Macedo.

Concurso de Poesia

Participaram do concurso alunos do 2º ao 9º anos da rede de ensino municipal da capital. As 10 melhores poesias serão premiadas no dia 02 de dezembro, após terem sido avaliadas pela comissão julgadora, que é composta por quatro vereadores e três redatores da CMA. O concurso tem como objetivo incentivar a criatividade literária, a promoção de talentos literários e a valorização da arte poética por meio de produções autorais.

Prêmios

Serão concedidos aos vencedores do Concursos os seguintes prêmios: a escola vencedora receberá uma TV Smart e certificado de participação. O aluno 1º colocado recebe um Notebook, placa de premiação e certificado de participação; o 2º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; o 3º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; 4º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; 5º colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; do 6º ao 10º colocados, placas de premiação e certificados de participação.

Por Camila Farias