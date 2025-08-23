CMA lança 8ª edição do Prêmio de Poesia Governador Marcelo Déda

A Câmara Municipal de Aracaju lançou o edital da 8ª edição do Prêmio de Poesia Governador Marcelo Déda, que tem como objetivo incentivar a prática da escrita e da leitura, além de estimular a criatividade, a reflexão e a capacidade de expressão dos estudantes matriculados na rede pública de ensino do município.

O concurso é direcionado aos alunos do Ensino Fundamental (do 2º ao 9º ano) da rede pública de Aracaju.

Setor Coordenador

De acordo com a chefe do Setor de Promoção Social, Patrícia Matos, responsável pela coordenação do prêmio, a cada nova edição são implementadas melhorias.

“A finalidade é incentivar a participação das escolas, o interesse dos alunos em produzirem poesias e a participação dos professores na orientação, permitindo que os estudantes desenvolvam seu lado criativo e conheçam o gênero poético”, destacou.

Novidades

Na 7ª edição, realizada em 2024, dez alunos foram premiados. Entre os prêmios, destacou-se uma Smart TV para a escola que tivesse mais alunos entre os vencedores.

Segundo Patrícia, nesta 8ª edição, o número de vencedores foi mantido, mas a quantidade de prêmios aumentou. “Os vencedores serão divididos em duas categorias — Fundamental I (2º ao 5º ano) e Fundamental II (6º ao 9º ano) —, evitando que alunos de níveis distintos concorram entre si, o que torna a competição mais justa”, explicou.

Outra novidade é a inclusão de um notebook para o orientador que tiver orientado o maior número de alunos vencedores.

Vencedores

Os vencedores serão os autores das cinco melhores poesias de cada categoria.

1º lugar: notebook

2º e 3º lugares: tablet

4º e 5º lugares: placa de premiação personalizada

Por Ivo Jeremia