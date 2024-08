CNCP Brasil realizará 1ª edição da Jornada Nordestina de Cerimonial

O Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo – CNCP Brasil, reconhecido por seu papel fundamental no intercâmbio de conhecimentos essenciais para profissionais do Cerimonial e Eventos, realizará em Aracaju a primeira edição da Jornada Nordestina de Cerimonial. O evento, gratuito e presencial, ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 26, no Memorial de Sergipe – Prof. Jouberto Uchôa, na Orla da Atalaia.

Com edições de sucesso já realizadas em São Paulo/SP, Cuiabá/MT e Brasília/DF, o CNCP Brasil segue comprometido em promover o intercâmbio de conhecimentos essenciais, valorizando a cultura do cerimonial e protocolo regional. A programação da Jornada Nordestina terá palestras, mesas-redondas e debates sobre as tendências e inovações mais recentes do setor, além de oportunidades valiosas para os profissionais da área ampliarem suas redes de contatos.

Dentre os palestrantes, estão Cleon Menezes, secretário de Estado da Comunicação Social de Sergipe (SE); Mateus Alves, chefe do Cerimonial do Governo de Alagoas (AL); Marcos Simões, mestre de cerimônias e diretor de programação da Cultura FM de Sergipe (SE); Adélia Félix, mestre de cerimônias do Tribunal de Justiça de Alagoas (AL); Lucas Pereira, mestre de cerimônias do Governo da Paraíba (PB); Gisela Diniz, cerimonialista e delegada do CNCP Brasil na Região Nordeste (MA); Lina Grasiela, chefe do Cerimonial do Tribunal de Justiça do Acre (AC); Aline Brandão, subsecretária de Cerimonial e Eventos do Governo de Minas Gerais (MG); e o reverendo Eddie, juiz de paz, celebrante e diplomata humanitário (PB).

Coordenador-geral da Jornada Nordestina de Cerimonial do CNPC Brasil, o relações públicas e cerimonialista Amauri Santos, chefe do Cerimonial da Prefeitura de Aracaju, explica que esse evento realizado na capital sergipana integra o ciclo de atividades que culminará no XXVIII Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo (CONCEP), programado para os dias 3, 4 e 5 de novembro deste ano em Belo Horizonte, Minas Gerais, “um dos principais eventos do setor em todo o país”, destaca.

“Este evento reforça a missão do CNCP Brasil de fomentar o conhecimento especializado de maneira ética, criando oportunidades para o desenvolvimento profissional e a valorização do cerimonial no país”, afirma Amauri Santos.

A programação e demais informações sobre o processo de inscrições estão disponíveis no perfil do CNPC Brasil no Instagram (@cncp_brasil) e pelo contato telefônico (79) 9 8129 9443.

Fonte e foto assessoria