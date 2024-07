Coca-Cola e Bob’s se unem para levar fãs ao Rock in Rio

Na compra de um “Trio do Bob’s” com produtos Coca-Cola, o consumidor terá a chances de concorrer a pares de ingressos

Se você é fã de algum artista do Rock in Rio 2024, essa é sua chance de ganhar um par de ingressos para o festival. O Bob’s, primeira rede de fast food e franquias de alimentação do Brasil, apoiadora oficial do evento, e a Coca-Cola, patrocinadora oficial, se uniram na promoção “Bora pro Rock in Rio com Coca-Cola e Bob’s”. As marcas vão sortear 28 ganhadores, que terão direito a levar um acompanhante para o maior festival de música e entretenimento do mundo. A campanha vai de 03 de julho a 12 de agosto e é válida apenas nas lojas físicas do Bob’s espalhadas por todo o Brasil.

“Será um ano histórico para o Bob’s no Rock in Rio. Teremos pela primeira vez um espaço de brand experience que nos permitirá conectar ainda mais com o público. E essa promoção é o pontapé inicial. Um momento para proporcionarmos aos nossos consumidores de todo o país, a oportunidade de viverem momentos únicos e saborosos na Cidade do Rock”, comenta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

Presente no festival desde a primeira edição, em 1985, o Bob’s celebra também 40 anos de franchising junto com os 40 anos do anfitrião. A promoção vai ao encontro da estratégia da marca de criar uma conexão especial com o público, transformando esses dias em momentos inesquecíveis para todos.

“Estamos contentes com a parceria entre Bob’s e Coca-Cola que vai proporcionar uma oportunidade única e saborosa aos fãs do Festival. Esta colaboração reforça nosso compromisso de oferecer experiências inesquecíveis aos nossos consumidores. Juntos, vamos permitir que mais pessoas possam vivenciar a magia e a energia do Rock in Rio. Acreditamos que esta parceria não apenas valoriza nossas marcas, mas também celebra a paixão pela música e a conexão com nossos consumidores através dos nossos produtos.” afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Como participar

Os interessados em participar da promoção deverão ser cadastrados no Bob’s Fã, programa de vantagens da rede, e realizar a compra em uma loja física do Bob’s. Participam da promoção qualquer Trio Bob’s, com acompanhamento e refrigerantes Coca-Cola ou suco Dell Valle. O consumidor deverá emitir o cupom fiscal com o código promocional até 11 de agosto, e cadastrar no site oficial da campanha até o dia 12 de agosto.

O sorteio dos 28 ganhadores para ingresso do gramado, ocorrerá em 14 de agosto, no site da promoção, e serão considerados quatro ganhadores por dia, distribuídos por dia do evento. O Rock in Rio 2024 acontece em 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Apenas maiores de 18 anos podem participar da promoção. Os sorteios ficarão disponíveis para consulta dos participantes até 30 dias após o anúncio dos ganhadores, que ganharão um par de ingressos para que possa levar um acompanhante ao festival. O transporte para deslocamento não está incluso. Consulte o regulamento completo no site: http://www.boraprorockinrio.com.br/

O público poderá saborear sanduíches e Milk Shakes do Bob’s também na Cidade do Rock, que contará com dois espaços de restaurantes, dois quiosques com shakes e bebida e um food-court, além de participar das ativações da marca.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Sobre a The Coca-Cola Company

A The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é uma empresa de bebidas completa com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios. O propósito da nossa empresa é refrescar o mundo e fazer a diferença. Vendemos várias marcas avaliadas em bilhões de dólares, em várias categorias de bebidas em todo o mundo. Nosso portfólio de marcas de refrigerantes com gás inclui Coca-Cola, Sprite e Fanta. Nossas marcas de hidratação, esportes, café e chá incluem Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak e Ayataka. Nossas marcas de bebidas de nutrição, sucos, lácteas e à base de plantas incluem Minute Maid, Simply, inocente, Del Valle, fairlife e AdeS. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde a redução do açúcar em nossas bebidas até o lançamento de novos produtos inovadores no mercado. Buscamos impactar positivamente a vida das pessoas, comunidades e o planeta por meio da reposição de água, reciclagem de embalagens, práticas de fornecimento sustentável e reduções de emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor. Juntamente com nossos parceiros de envasamento, empregamos mais de 700 mil pessoas, ajudando a trazer oportunidades econômicas para comunidades locais em todo o mundo. Saiba mais em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

