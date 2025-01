CODEVASF, SEAGRI E EMDAGRO RECEBEM DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME

Diante das necessidades relatadas pelos rizicultores no Baixo São Francisco, o Perímetro Irrigado do Betume recebeu, na última quarta-feira, 02, a visita do superintendente da CODEVASF em Sergipe, Thomas Jefferson; o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva; e do diretor presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, acompanhados de suas equipes técnicas.

O encontro ocorreu na sede da Cooperativa de Agropecuária de Ilha das Flores (Cooperflores), onde apresentado um diagnóstico das necessidades do perímetro, buscando atender não apenas os rizicultores, mas também problemáticas que influenciam na região.

Entre os presentes, estava também o deputado estadual Cristiano Cavalcante, líder do governo na Assembleia Legislativa, o ex-deputado federal André Moura, e o prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins.

Atualmente, cerca de 80% dos lotes do perímetro do Betume são destinados para a rizicultura, com uma produtividade de 9.000 quilos por hectare, acima do rendimento médio nacional, divulgado pelo IBGE, que varia de 6.587 a 7.600 quilos por hectare. Somente a Cooperflores, como cerca de 400 cooperados, produziu cerca de 1.500.000 quilos do cereal. Além disso, o beneficiamento emprega cerca de 60 pessoas.

“Nesta visita, além de apresentar um diagnóstico realizado pela equipe de técnicos da cooperativa, considerando as necessidades de todo o perímetro, incluindo pontos críticos, buscamos realizar, pela primeira vez no perímetro, uma união de forças entre o Governo do Estado, diante da sensibilidade do governador Fabio Mitidieri e por meio dos órgãos estaduais, e a CODEVASF, para que o projeto de desenvolvimento econômico e social da região seja plenamente efetuado”, concluiu.

