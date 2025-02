CODISE FORTALECE PARCERIA COM GESTÕES MUNICIPAIS PARA IMPULSIONAR DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL EM SERGIPE

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) tem intensificado a relação com as gestões municipais, promovendo reuniões de alinhamento para aprimorar a infraestrutura e o funcionamento dos distritos industriais, áreas sob sua gestão. As tratativas já começaram a ser realizadas com equipes das prefeituras, a exemplo de Nossa Senhora do Socorro, Boquim, Aracaju, Propriá e Itabaianinha, e buscam soluções para fortalecer a industrialização e atrair novos investimentos.

O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) desempenha um papel essencial nesse processo. Gerido pela Codise, o programa oferece incentivos fiscais e locacionais para atrair empresas aos municípios sergipanos. O incentivo locacional oferta áreas nos distritos industriais, através de cessão de uso ou aquisição com valor reduzido. O diálogo também visa mapear os espaços disponíveis para instalação de novos empreendimentos.

Parceria para crescimento industrial

O diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, sublinhou a importância do estreitamento de laços entre Estado e municípios para impulsionar o crescimento industrial. “A articulação entre a Codise e as prefeituras é fundamental para criar um ambiente favorável à instalação e expansão de indústrias. Trabalhamos para garantir que os incentivos e as infraestruturas necessárias estejam disponíveis, permitindo que os municípios aproveitem melhor seu potencial econômico e gerem mais oportunidades para a população”.

O prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, ressaltou que a parceria com a Codise abre novas perspectivas para o distrito industrial do município, que fica localizado no baixo São Francisco sergipano. “Estamos trabalhando para reestruturar nosso distrito e já há empresas interessadas. Com o apoio do governo estadual, vamos fortalecer essa área para atrair investimentos e gerar mais empregos”.

Em Itabaianinha, no sul sergipano, o Polo de Confecção se destaca como um dos principais ambientes de negócio. A assessora da Secretaria de Indústria e Comércio do município, Rivanda Alves Fontes, destacou a importância do apoio estadual. “Já contamos com mais de 60 fabricantes dentro do complexo e, através do apoio da Codise, vamos ampliar a estrutura com a construção do Centro Comercial, que terá boxes para a comercialização dos produtos”.

Já em Aracaju, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, reforçou o compromisso da prefeitura com a reindustrialização da capital. “Nosso foco é identificar áreas industriais disponíveis para atrair novas empresas e gerar empregos. A parceria com a Codise é fundamental nesse processo”.

O diretor de Novos Negócios da Codise, Gibran Ramos, reiterou que a aproximação com os municípios fortalece o desenvolvimento de Sergipe. “Aracaju é um município estratégico e com grande população. Junto com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, localizaremos possíveis áreas para um novo distrito industrial na cidade. Fortalecer a política industrial tanto da capital, quanto do interior, é uma prioridade de política pública do governo estadual”.

Foto: Ascom / Sedetec