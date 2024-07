Codise viabiliza a implantação de indústria de bebidas em Itaporanga

A previsão é de que a empresa gere cerca de 50 empregos diretos por turno, com quatro turnos no total

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), recebeu nesta quarta-feira, 24, a visita do diretor-executivo da HVC Indústria e Comércio. O objetivo do encontro foi discutir a implantação de uma nova fábrica especializada na produção de bebidas, avançando rumo ao desenvolvimento econômico de Sergipe.

A indústria é focada na produção de refrigerantes e sucos naturais, com baixo teor de açúcar e conservantes. A previsão é de que a empresa gere cerca de 50 empregos diretos por turno, com quatro turnos no total. Quanto aos indiretos, a perspectiva é de que sejam gerados 600 postos de trabalho.

A empresa já possui duas linhas de produção prontas para atuação e uma em preparação. A finalidade do encontro foi alinhar detalhes relacionados ao terreno disponibilizado pelo Estado, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), por intermédio da Codise. Foram pontuadas, ainda, questões ligadas a incentivos fiscais dentro do programa. Foi discutida também a viabilidade de insumos, tais como energia elétrica, para que a fábrica inicie seu funcionamento.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, salientou a importância do PSDI para a atração de empresas como a HVC. “O PSDI, que é operacionalizado pela Codise, é um dos programas mais atrativos do Brasil no setor, concedendo incentivos fiscais, estruturais e locacionais. Com ele, conseguimos mostrar como Sergipe é um estado receptivo a novos negócios e que apoia os empresários. A HVC é uma das empresas que percebeu esse potencial em nosso estado, e é por isso que nos colocamos à disposição para colaborar com esse empreendimento”, registrou.

A HVC deverá se instalar no povoado Nova Descoberta, em Itaporanga D’Ajuda, e funcionará em breve. “Temos grande expectativa. Estamos lançando e trazendo para o mercado diversos produtos, a partir das unidades de Fortaleza e de São Paulo. Neste mês, devemos chegar a 270 mil unidades já vendidas. Sergipe deverá ter grande participação nesse processo”, disse o diretor-executivo da HVC Indústria e Comércio, Hermoláu Valadão Coutinho.

“O Governo de Sergipe nos acolheu com os incentivos que precisávamos: um terreno de 68 mil metros quadrados, com água de ótima qualidade disponível. Vai ser uma das melhores águas do Nordeste, com PH de 5,8. Perfuramos três poços, com trezentos metros de profundidade. Isso colabora para termos um ótimo produto”, completou Hermoláu.

Foto: Ascom Sedetec