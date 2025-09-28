COGERP/SE emite nota de repúdio após declarações de necrofilia

A Associação dos Agentes Técnicos de Carreira da COGERP/SE vem, por meio desta nota pública, expressar seu mais veemente repúdio às levianas, infundadas e falsas declarações de necrofilia, relacionadas ao caso da falecida Dra. Danielle Barreto, as quais têm sido atribuídas, injustamente, aos profissionais que atuam no Instituto Médico Legal de Sergipe e compõem, com esmero e devoção, seus ofícios junto à Polícia Científica do Estado de Sergipe.

Cumpre salientar que tais acusações não somente violam a dignidade e a honra destes profissionais, como maculam e põem em cheque a atuação da perícia sergipana como um todo.

Na ocasião, reafirmamos nosso compromisso e colocamo-nos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que pairem sobre a lisura do trabalho técnico-científico, de excelência, prestado pelos agentes técnicos de necropsia, em prol da população sergipana na elucidação de crimes e na busca pela verdade real e por justiça.

Ascom AAGTEC