Cogumelo Azul apresenta “A Poesia dos Poetas”,  no Morango’s Casa Cultural

Na sexta-feira, 24 de outubro, às 21h, a banda Cogumelo Azul apresenta o show “A Poesia dos Poetas” no Morango’s Casa Cultural, em Aracaju. O espetáculo é um mergulho sonoro e poético que celebra o rock tropical com influências regionais, mesclando sonoridades do Nordeste, ritmos brasileiros e a força da palavra em uma performance intensa e vibrante.

Com uma linguagem própria, a Cogumelo Azul constrói pontes entre o rock, o regional e a poesia falada, resultando em um repertório que transita entre a energia das guitarras, o pulsar das percussões e a expressividade dos versos. É um convite a uma travessia estética e emocional, em que a poesia se transforma em música e o som em gesto.

A noite contará com a participação especial do cantor e compositor Sérgio Sacra, que se une à banda nessa celebração de poesia e liberdade criativa.

O Morango’s Casa Cultural, um dos espaços mais pulsantes da cena artística sergipana, será o palco dessa imersão em versos, ritmos e afetos — um encontro entre palavra e melodia que reafirma a identidade do grupo e sua busca por um som genuinamente sergipano.

A formação da banda reúne artistas de múltiplas vertentes, criando um mosaico sonoro e poético:

Rafael Salomão – guitarra, percussão e voz

Glauber Ítalo – voz, teclado, sax, gaita e berimbau

João Victor Fernandes – voz e versos (poesia)

Bruno Fernandes – guitarra e voz

Bruno Sampaio – bateria

Ady – vocais e baixo

Com essa formação, a Cogumelo Azul reafirma sua proposta de unir música e poesia como ferramentas de expressão artística, social e metafísica. O grupo vem se apresentando nas principais casas de cultura da cidade e marcando presença em movimentos culturais que valorizam a arte autoral e a diversidade estética de Sergipe.

Ingressos: Individual: R$25

Casadinha: R$40

Vendas online: https://encurtador.com.br/nBrt0

PIX e informações: (79) 98138-3594

Texto e foto assessoria