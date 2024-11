Cogumelo Azul se apresenta no CONTRA no Jardim Secreto

No próximo feriado de Proclamação da República, dia 15 de novembro, a banda Cogumelo Azul será um dos destaques do evento CONTRA, um encontro que une arte, música, gastronomia e reflexão em um espaço singular e para toda a família. O evento acontecerá no Jardim Secreto que fica localizado na Rua Itabaiana, 926, um ambiente cuidadosamente pensado para acolher apenas 150 pessoas, proporcionando uma experiência aconchegante e imersiva.

A Cogumelo Azul promete encantar o público às 18h, com um show carregado de energia e intensidade artística. Conhecida por sua fusão de rock psicodélico, música tropical e poesia falada, a banda cria apresentações verdadeiramente multisensoriais, unindo ritmos cativantes, projeções visuais hipnotizantes e uma performance vocal emocionante. A formação da banda, composta por Rafael Salomão (guitarra e direção musical), Bruno Fernandes (guitarra), Glauber (vocais), Ady (baixo e vocais), J. Victor Fernandes (poesia e vocais) e Márcio Chauã (bateria), explora temas que vão de questões sociais e políticas a reflexões emocionais e espirituais, entregando um espetáculo que toca a mente e o coração.

Para o poeta e integrante da banda, J. Victor Fernandes, participar do evento é motivo de celebração. “Nós da Cogumelo Azul estamos felizes e honrados em fazer parte do Contra, evento necessário para a cena aracajuana e que tem tudo a ver com a multiplicidade que expressamos nas nossas apresentações, bem como a multiplicidade do público que nos acompanha. Arte para resistir e questionar o estabelecido, fazemos questão de ser do contra!”, afirmou o poeta.

Além de música, o evento CONTRA é um espaço que valoriza o pensamento crítico e a celebração da diversidade cultural, inspirado no movimento da contracultura. O projeto busca ressignificar a relação entre o público e a arte, promovendo um ambiente de bem-estar e contemplação. Os presentes poderão desfrutar de um cardápio especialmente elaborado para a ocasião, além de atrações que complementam a proposta plural e reflexiva do evento.

Os ingressos estão disponíveis em lotes e têm venda limitada para garantir a melhor experiência ao público. Adquira o seu pelo Sympla no link: (https://www.sympla.com.br/contra_2714932](https://www.sympla.com.br/contra_271493z). Este é o momento ideal para reunir amigos e pessoas queridas em um dia especial, celebrando a música, a arte e o encontro. Venha viver a magia do CONTRA e criar memórias inesquecíveis em um dos eventos mais aguardados do ano.

Confira a programação completa do CONTRA:

– 16h: Jazzlação Premiada

– 18h: Banda Cogumelo Azul

– 19h: Bidu

– 20h: Marcos Mad

– 21h: Dandara

Fonte assessoria