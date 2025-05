Coleção Coivara da Casa de Marimbondo conecta expressão cultural ancestral e design

Apresentada na MADE, a nova coleção da marca sergipana traz peças de mobiliários e objetos

Mais uma vez, a marca Casa de Marimbondo buscou inspiração em uma expressão cultural ancestral da zona rural e do pantanal sergipano para criar sua nova coleção, a Coivara. Ela será apresentada na MADE, de 28 de maio a 1º de junho, em São Paulo.

A técnica sustentável de rotação de terras e queima controlada de vegetação para criar áreas férteis para o plantio foi o ponto de partida para a multiartista e designer Naná Oliveira criar as peças da Coivara.

“Na prática e na poética, ir para a coivara é renascer, é alimentar a vida com a própria vida, mesmo que em cinzas. Coivarar é um verbo de muita ação, porque essa lida é difícil e árdua. É uma espécie de vigília para que o fogo não se alastre e destrua tudo. A preservação dessa prática comunitária e ancestral é de uma nobreza sem tamanho”, explica Naná.

A experiência de ter participado de coivaras alimentou o processo criativo da multiartista. Mas foi preciso se aprofundar nos contextos históricos para fazer a conexão para a concepção das peças. “Desta vez, o conceito veio antes da forma das peças. Nas outras coleções da Casa de Marimbondo, as criações mimetizavam objetos do cotidiano das comunidades tradicionais. A coleção Coivara não tem essa obviedade em suas linhas; é uma evolução do design que fazemos, agora de forma mais livre e fértil”, conta a designer.

A coleção Coivara é composta por um aparador oratório, uma gamela, uma luminária e três bancos, considerados o ponto central da coleção. Inspirada no tradicional banquinho caipira, a coleção apresenta desenhos distintos que se conectam por meio da marcenaria. A madeira e a fibra da taboa são os elementos centrais. O traçado da taboa se apresenta em aplicação nova. Já a madeira vem em seis espécies diferentes: maracatiara, roxinho, freijó, amendoeira, coração de negro e pequiá. As diferentes cores são utilizadas em algumas peças dos tons escuros, na base, para os mais claros, na parte superior, simulando labaredas.

“A marcenaria vem para essa coleção como um processo construtivo tradicional de grande sabedoria. Eu estive na oficina prototipando e participando da confecção e finalização de cada peça. A madeira tem vida, assim como a fibra da taboa, e entender os seus processos são grandes aprendizados”, conclui Naná.

Sobre a @casade.marimbondo:

A Casa de Marimbondo é uma marca de mobiliários e artefatos brasileiros. Lançada em 2023, mantém suas origens, estudando e aprimorando técnicas manuais tradicionais, associadas ao design genuinamente brasileiro. Assim como as casas de marimbondos, a marca constrói relações consistentes e sólidas, trabalhando de forma horizontal e coletiva, com senso de defesa aguçada. Com um olhar contemporâneo, observa a cultura e os modos de vida dessas comunidades, o que influencia diretamente na elaboração dos mobiliários e artefatos. Criada pela multiartista e Naná Oliveira, a Casa de Marimbondo participa de todo o processo criativo e manual da produção das peças, sempre com a colaboração de outros artistas, artesãos e criadores. Tem como objetivo preservar a cultura do Nordeste, gerar prosperidade e novas fontes de renda para as mulheres que trabalham com a marca.

