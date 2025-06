Coleta de lixo no Complexo Santa Maria passa a ser diária a partir do dia 18

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), informa que a partir da próxima quarta-feira, 18 de junho, os moradores do Complexo Santa Maria, Zona Sul da capital, vai contar com um novo cronograma para a coleta de lixo domiciliar. O serviço passará a ser realizado diariamente, de segunda a sábado, sempre no período diurno. A mudança tem como objetivo garantir maior eficiência na limpeza pública da região, além de contribuir para a manutenção da saúde e da organização urbana.

Com a coleta regular e frequente, os moradores não precisam mais descartar resíduos em locais impróprios. Basta colocar o lixo doméstico na porta de casa, nos dias úteis, para que o material seja recolhido pelas equipes da empresa responsável pelo serviço.

De acordo com Fábio Almeida, coordenador de resíduos sólidos da Emsurb, a medida vem para atender uma demanda antiga da comunidade. “Estamos buscando otimizar os serviços e atender com mais regularidade uma região importante da cidade. Com a coleta diária, conseguimos evitar o acúmulo de resíduos e combater o descarte irregular. Isso quer dizer que o morador não precisa mais sair de casa para descartar seu lixo: basta deixá-lo na porta, que o nosso compactador e os coletores passarão de porta em porta, de segunda a sábado. Vamos evitar o descarte irregular e trazer mais qualidade de vida para todos do Complexo Santa Maria”, explicou o coordenador.

A Emsurb reforça o pedido de colaboração da população para evitar o descarte irregular e respeitar os horários da coleta.

Foto: Plácido Noberto