Coleta simbólica do projeto Jogando Limpo com o Mangue acontece nesta sexta-feira

Em sua sétima edição, a iniciativa irá atuar junto à comunidade da Maré do Apicum, no bairro Coroa do Meio

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o RioMar Aracaju realiza a 7ª edição do Jogando Limpo com o Mangue, projeto que tem como objetivo de alertar a sociedade para a degradação dos manguezais em Sergipe e a necessidade da preservação do ecossistema.

Após um espaço de três anos sem ocorrer a ação, por conta do período pandêmico, o RioMar Aracaju retoma as atividades do projeto atuando junto à comunidade da Maré do Apicum, região de manguezal localizada no bairro Coroa do Meio.

A retomada do Jogando Limpo aconteceu, inicialmente, com uma ação de sensibilização envolvendo os alunos do 9º ano do Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek, com o intuito de conscientizar os estudantes acerca do quadro de degradação em que se encontra o ecossistema situado no entorno da comunidade, além de fazê-los perceber a urgência em cuidar do meio ambiente em que vivem.

“Observamos que no entorno da comunidade onde está localizada a escola, o ecossistema vem sofrendo, ao longo do tempo, a ação do descarte incorreto de resíduo. Em função disso, nesta edição do Jogando Limpo, iniciamos com um trabalho de conscientização com os estudantes da Escola JK, para que eles percebam a importância do cuidado com o meio ambiente e possam ser multiplicadores dessa consciência na comunidade”, pontua Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do RioMar Aracaju.

Na sexta-feira, 2 de junho, acontecerá a segunda fase do projeto, com a limpeza simbólica de 1 km da área da Maré do Apicum. A iniciativa tem à frente o RioMar Aracaju e o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semac), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), Fundat, Marinha do Brasil, Pelotão Ambiental, Emsurb, Guarda Municipal, Associação dos Pescadores e Fundação Pedro Paes Mendonça.

O ponto de encontro da ação será no estacionamento da sede da Fundat, na Coroa do Meio, às 8h, e toda a sociedade está convidada a participar do projeto.

Foto divulgação

Lotti+Caldas Comunicação