COLISÃO EM POSTES: 132 OCORRÊNCIAS FORAM REGISTRADAS ESTE ANO; REDUÇÃO DE 21% EM RELAÇÃO AO ANO DE 2023

A colisão de veículos em postes de eletricidade traz riscos para o condutor e impacta a população com a interrupção do fornecimento de energia na região. Somente este ano, a Energisa Sergipe registrou 132 ocorrências de colisões em postes, uma redução de 21% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Neste mês de agosto, já foram registradas 15 ocorrências.

Cerca de 189 mil clientes foram impactados com ocorrências envolvendo postes de eletricidade este ano. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 17%, principalmente, por conta das tecnologias implementadas pela distribuidora que permitiram o restabelecimento rápido do fornecimento de energia.

“As colisões impactam o fornecimento de energia demandando horas de serviços para a reconstrução das estruturas. A distribuidora tem investido cada vez mais em tecnologias para que o cliente seja restabelecido o mais rápido. Estamos com uma redução das ocorrências quando comparado ao ano passado, mas é preciso continuar redobrando os cuidados”, afirma o coordenador de Qualidade da Energisa Sergipe, Fabiano Nascimento.

Aracaju lidera o ranking com 34 ocorrências, em seguida os municípios de Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro. Em Aracaju, os bairros com mais ocorrências de colisão em postes são Gameleira, Lamarão e Santa Maria.

Segundo Fabiano, a principal orientação de segurança é que sempre que possível, o condutor evite sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos não ser visualizados pela vítima. A Energisa deve ser imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança por meio do telefone 0800 079 0196.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas