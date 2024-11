Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão caçamba deixou uma pessoa morta no inicio da manhã desta terça-feira (26) na BR-235, próximo ao povoado Cafuz.

As informações são de que houve uma colisão frontal e o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local, preso às ferragens.

Foto redes sociais