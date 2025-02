COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO MOTO E CARRO DEIXA UMA PESSOA FERIDA NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, EM ARACAJU

Uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira (24), em frente a um condomínio localizado na Rodovia dos Náufragos, em Aracaju.

As informações passadas pelo BPRv são de que o motociclista seguia no sentido Sul/Norte e, ao atravessar um redutor de velocidade, colidiu de frente com o automóvel.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vitima de 27 anos, e em seguida ele foi levado ao hospital.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

O condutor do carro realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. A moto estava regularizada e foi liberada.

Foto BPRv