Collab Chá das Cinco e Sarauzin promove pagode aos domingos com convidados

Com Flavinho Britto nos vocais, projeto recebe novos nomes do cenário musical sergipano

O Chá das Cinco, novo point de badalação em Aracaju, realiza neste domingo, 9, a segunda edição do projeto especial em parceria com o Sarauzin, que tem animado o público com 5 horas de pagode ao som de Flavinho Britto e convidados especiais. A collab estreou recentemente e segue como nova opção de programação aos domingos em Aracaju.

A cada edição, Flavinho — que integra a Banda do Clube e o Sarauzin — recebe convidados especiais, com foco em revelações e promessas do cenário musical, independentemente do estilo. A ideia é identificar e apresentar ao público artistas que poderão integrar futuras edições do Sarauzin, a baladinha de samba assinada pelo Clube.

Além de promover encontros entre diferentes nomes da cena, o projeto também tem caráter de formação e projeção artística. A partir da participação, os artistas ganham visibilidade, registros audivisuais e conexão com o público que acompanha o Chá das Cinco e o Sarauzin.

Em todas as edições do projeto carinhosamente chamado de ‘Flavinho Convida – Collab Sarauzin’, os participantes que adquiriram ingressos antecipados do Sarauzin contam com vantagens especiais. A casa também passa a funcionar como ponto físico de venda antecipada dos eventos do Clube, com condições e benefícios diferenciados para o público.

NV Assessoria