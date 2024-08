Colo de Deus em Maceió: Comunidade anima 9ª edição do Vem pra Cristo

A Comunidade Católica Colo de Deus confirmou presença em um dos maiores eventos católicos de Alagoas, o Vem pra Cristo. No dia 01 de setembro, a partir das 9h, no estacionamento do Shopping Pátio Maceió, a banda irá se apresentar e levar sua mensagem de fé para milhares de pessoas.

O evento, que chega à sua 9ª edição, promete ser mais um marco na história da evangelização em Alagoas. Além da Colo de Deus, o público poderá contar com pregações, testemunhos, missa, confissões, adoração ao Santíssimo Sacramento e muito louvor. A organização espera receber milhares de pessoas de todo o estado e até mesmo de outras regiões do país.

Além, da banda da Colo de Deus, estarão presentes: o pregador Marcos da Natan, também da comunidade; a pregadora e missionária, Thayna Azevedo; o bispo arquidiocesano, Dom Beto Breis; os padres Manoel José e Maxwell Guedes; os diáconos Inácio Filho e Paulo Gomes; e a Missão Aviva Já!.

Uma experiência única

O Vem pra Cristo é mais do que um evento, é uma experiência de fé que transforma vidas. “Queremos que cada pessoa tenha um encontro pessoal com Deus”, afirma o Padre Manoel José, pároco da Paróquia de São Paulo Apóstolo.

A Colo de Deus

Fundada em 2003, com sede na cidade de Jandaia do Sul/PR, a Comunidade Colo de Deus busca apresentar Cristo e adorá-Lo numa linguagem criativa e moderna, especialmente para o público jovem. Com hits como “Acaso Não Sabeis” e “Yeshua”, a banda se tornou um dos principais nomes da música católica brasileira.

Não perca essa oportunidade! A entrada é gratuita e a organização incentiva a doação de alimentos não perecíveis. Convide seus amigos e familiares para juntos viverem essa experiência única.

Acesse as redes sociais do Vem pra Cristo e fique por dentro de todo o evento: @vempracristomcz.

Por Thiago Henrique Ferreira