Colônia de férias promove atividades lúdico pedagógicas para a garotada

Programação acontece até o dia 19 de julho no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Buscando proporcionar momentos de qualidade para as crianças, longe das telas do smartphone e do tablet, o Shopping Jardins acolhe a Colônia de Férias Bem Querer. Até o dia 19 de julho, as meninas e os meninos têm a oportunidade de participar de atividades lúdicas, sensoriais, criativas e dinâmicas supervisionadas por profissionais experientes, proporcionando mais tranquilidade para as famílias. Até este domingo, 14 de julho, a Colônia de Férias Bem Querer acontece das 10h às 22h, no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos, proporcionando brincar livre à garotada de 3 a 12 anos. De 15 a 19 de julho, a diversão será realizada no jardim de inverno do shopping.

Até domingo, 14 de julho, há também uma programação para as crianças de 6 a 12 anos aproveitarem das 13h30 às 17h30. São duas opções disponíveis: brincar livre na Bem Querer + diversão no parque inflável Big Fun; brincar livre na Bem Querer + sessão de cinema. As vagas são limitadas e as reservas devem ser realizadas pelo WhatsApp (79) 99985-9092 ou no Espaço Jardins.

“O nosso trabalho é baseado na abordagem italiana Reggio Emilia, que exalta o protagonismo da criança, valoriza a individualidade e estimula a criatividade. Temos momentos supervisionados, em que os instrutores explicam, por exemplo, sobre formas geométricas, formação das cores e outros assuntos relacionados às atividades do dia e outros momentos voltados ao brincar livre”, explica o educador Davi Cavalcante, fundador da Bem Querer Educa.

O ingresso para o Brincar Livre na Colônia de Férias Bem Querer tem o valor de R$30 com direito a 30 minutos de diversão. A programação para crianças de 6 a 12 anos tem o valor individual de R$100 por dia, com direito a lanche. A atração conta com valores diferenciados para grupos de crianças.

Mais informações e a programação completa da Colônia de Férias Bem Querer estão disponíveis no perfil @BemQuererEduca no Instagram.

Foto: Arquivo Bem Querer

Lotti+Caldas Comunicação