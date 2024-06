COM 50 MM DE CHUVA EM SEIS HORAS, DEFESA CIVIL DE ARACAJU REGISTRA 3 OCORRÊNCIAS E UMA PESSOA DESALOJADA

Com alerta de chuva moderada emitido nesta quinta-feira (13), para o período de 24h, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil, reforça o monitoramento e atua de maneira efetiva no atendimento à população, diante das possíveis ocorrências causadas pelas chuvas.

Nas últimas seis horas, foram registrados 50 mm de chuvas, considerado um volume moderado, e sem impactos de maior gravidade.

Até as 17h desta quinta-feira, a Defesa Civil registrou três ocorrências, sendo um alagamento, uma avaliação de risco de colapso estrutural, e outra de colapso estrutural. Um imóvel precisou ser interditado, e uma pessoa foi desalojada, mas não houve vítimas.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, destaca que as ocorrências, até o momento, foram simples e que o monitoramento não observou nenhum ponto de alagamento que ocasionasse maiores impactos no trânsito.

“Mesmo sem ocorrências, estamos fazendo o monitoramento e, por enquanto, está tudo tranquilo. A intensidade da chuva está moderada, então dá para a cidade resistir sem problema nenhum. Nós emitimos o alerta, e acreditamos que a partir das 18h teremos uma redução significativa das chuvas. E amanhã o sol já deve abrir novamente, por volta da manhã”, disse.

No entanto, o tenente-coronel Silvio Prado ressalta que a população deve ficar atenta, principalmente quem reside em áreas de risco de desabamento e deslizamento de terra. “Dentro de casa é importante observar se o madeiramento do telhado apresenta algum tipo de sinal de barulho, aparecimento de fissuras, rachaduras, trincas nas paredes, nos pisos, e entrar em contato com a Defesa Civil assim que vir alguma patologia como essa acontecendo. Se for o caso, é preciso sair de casa rapidamente, proteger sua família, e entrar em contato com a Defesa Civil para a gente avaliar o risco dessa edificação”, afirma.

Foto Ascom/Emurb