Com apoio da Prefeitura, Aracaju sedia seletiva para time feminino da Ferroviária

Neste feriado de Corpus Crhisti, 19 de junho, o Estádio Adolfo Rollemberg, situado no conjunto Agamenon Magalhães, em Aracaju, será palco de uma seletiva para meninas nascidas entre 2005 e 2015 que desejam jogar na Ferroviária, um dos principais clubes femininos do Brasil. A iniciativa é uma parceria da equipe paulista com a ong Eu Acredito Nelas e tem o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp). A seletiva está marcada para começar às 14h.

Entusiasta do futebol feminino, o secretário Aquiles Silveira estará presente no estádio e vai torcer pela aprovação das aracajuanas nesta concorrida peneira. “Conhecidas como Guerreiras Grenás, as meninas do Ferroviária são inspiração nos campos de todo o Brasil. A equipe é uma das mais tradicionais do país e sempre chega forte na disputa do título estadual e nacional, ou seja, será uma grande oportunidade para as atletas de Aracaju”, destacou.

Além de assistir aos jogos pela televisão, Aquiles Silveira torce pela evolução das mulheres nos gramados e na condição de gestor municipal tem a missão de fomentar a prática esportiva feminina na capital sergipana. “O apoio às aracajuanas no esporte é uma determinação da prefeita Emilia Corrêa, ela quer promover uma reparação histórica diante da falta de incentivo adequado nas últimas décadas”, acrescentou.

De acordo com a organização, a seletiva é voltada para atletas que sonham em seguir carreira profissional no esporte e contará com a presença de avaliadores oficiais da Ferroviária. Para participar, as interessadas devem ter entre 10 e 20 anos de idade. “A iniciativa tem o objetivo de proporcionar oportunidades às meninas do futebol sergipano, promovendo inclusão, visibilidade e acesso ao alto rendimento esportivo”, informou uma das organizadoras da peneira, Natali Coimbra.

Texto e foto ascom Sejesp