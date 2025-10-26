COM APOIO DA PREFEITURA, CAMPUS PARTY WEEKEND ARACAJU TRANSFORMA A CIDADE EM POLO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Com o propósito de impulsionar o ecossistema de inovação e colocar Aracaju no mapa dos grandes encontros tecnológicos do país, teve início neste sábado, 25, a Campus Party Weekend Aracaju. Realizado com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), o evento, que é gratuito, segue até este domingo, 26, na Universidade Tiradentes (Unit).

A proposta é transformar a capital sergipana em um ambiente imersivo e inspirador, que estimula o diálogo sobre tecnologia, criatividade, inovação e educação, conectando estudantes, profissionais e entusiastas do futuro digital.

Em vídeo enviado especialmente para o evento, a prefeita Emília Corrêa destacou a importância da iniciativa e a alegria de Aracaju sediar uma das maiores experiências de inovação do mundo. “Isso é muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado e, principalmente, para vocês. A Prefeitura está dedicando a vocês um excelente evento. Estamos o tempo todo pensando nos jovens e nas oportunidades para vocês”, afirmou.

A programação oferece palestras, arena de drones, espaços de jogos e empreendedorismo, além de desafios como o Ideathon, voltado a tirar ideias de startups do papel, e o Campus Future, dedicado à experimentação de projetos tecnológicos.

O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, destacou o impacto do evento para o ecossistema de inovação da cidade e o papel da Prefeitura na consolidação desse movimento. “Nós ficamos muito felizes com a chegada da Campus Party em Aracaju, porque é um momento de transformação e oportunidade para nossos jovens e para toda a população aracajuana e sergipana. Tecnologia, inovação e empreendedorismo são temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia, e precisamos mostrar à população o quanto é essencial compreender e acompanhar essas mudanças. Essa iniciativa da Prefeitura é fundamental, porque reúne diversos parceiros e instituições, mais de 35 hoje, que fortalecem o ambiente de inovação da cidade e do estado”, enfatizou.

Na avaliação do presidente global da Campus Party, Francesco Farruggia, a chegada do evento a Aracaju representa um passo importante na consolidação de um ecossistema tecnológico regional. “Depois de meses de preparação, conseguimos realizar este evento aqui, no formato Weekend. Estou muito feliz em poder contribuir para o desenvolvimento de um ambiente em que os jovens possam aprimorar suas capacidades digitais e encontrar oportunidades aqui, sem precisar sair da cidade para realizar seus sonhos”, declarou.

A analista de sistemas Cíntia Alves Santos, de 31 anos, ressaltou a relevância do encontro para o aprimoramento profissional. “A área da tecnologia muda o tempo todo, e uma das maiores dificuldades é a comunicação. Esses eventos ajudam não só a acompanhar as novidades do mercado, mas também a criar conexões e ampliar o networking”, disse.

O desenvolvedor de software Luiz Felipe Cruz Santos também elogiou a iniciativa. “Eu gosto muito desse tipo de evento e gostaria que acontecesse com mais frequência em Aracaju. Mesmo sendo um formato mais compacto, ele traz foco em inovação, movimenta a economia e atrai talentos para a área. É um evento que agrega muito para quem está começando ou já atua no mercado”, afirmou.

O evento também encantou estudantes do ensino fundamental, como os alunos da Escola Municipal Sérgio Francisco da Silva, no bairro Lamarão. A turma do 9º ano participou de atividades e interações que despertaram o interesse pela tecnologia. O estudante Arthur Vieira Souza, de 15 anos, que pretende cursar Arquitetura, destacou como a tecnologia está presente em diferentes áreas. “O evento é muito interessante, conseguimos ver ferramentas que podem ser aplicadas em várias áreas, como jogos, transporte e educação”, contou. Já a colega Alice Barros, também de 15 anos, ressaltou o aprendizado proporcionado pela experiência. “É uma forma de nós, jovens, conhecermos uma realidade fora da escola. Gostei muito de participar”, disse.

Durante o evento, a Prefeitura de Aracaju apresentou ações que têm colocado a cidade em destaque na agenda de inovação, como o investimento em eletromobilidade, com a aquisição de ônibus 100% elétricos para o transporte coletivo. Também foram expostas ferramentas digitais utilizadas pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) no monitoramento urbano.

De acordo com Wesley Santos, diretor de tecnologia da PopTech, empresa parceira da Emurb, o sistema contribui para a eficiência e transparência dos serviços públicos. “Nossa plataforma tem o intuito de ser transparente e resolutiva. O carro detecta ocorrências que são encaminhadas para diferentes secretarias, como Emurb, Emsurb, SMTT e Defesa Civil, permitindo respostas mais rápidas. Também utilizamos drones para diversos tipos de ocorrências, inclusive com tecnologia térmica e recursos de reconhecimento de água sob o asfalto”, explicou, acrescentando que a inteligência artificial tem sido usada para apoiar a tomada de decisões.

Parceira do evento, a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) também esteve no estande da Prefeitura, com a distribuição do passaporte turístico. O secretário da pasta, Fábio Andrade, ressaltou que o evento reforça o posicionamento da cidade como um polo de inovação. “A Campus Party coloca Aracaju no mapa dos grandes eventos tecnológicos do país, movimentando não apenas o ecossistema de inovação, mas também o turismo local. É uma oportunidade de mostrar que nossa capital é receptiva, moderna e tem uma juventude protagonista que impulsiona novas ideias e experiências. O turismo também se faz com conhecimento, tecnologia e conexões”, explicou.

Reunindo diferentes áreas da inovação, o evento contou com a participação do pesquisador Samir Hipólito, do ITPS, que apresentou um estudo sobre o uso de rochas locais como alternativa sustentável e acessível aos fertilizantes químicos na agricultura. A pesquisa, iniciada em 2023, identificou 17 áreas com potencial para continuidade dos testes. “É uma forma de aproveitar a riqueza mineral do estado e fortalecer a agricultura de maneira sustentável. Eu me sinto honrado em mostrar essa tecnologia em um evento de inovação”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA