Com apoio da Prefeitura, Caranguejoman acontece em Aracaju neste domingo, 23

A capital sergipana recebe neste domingo, 23, a segunda etapa da edição 2023 do Caranguejoman, evento de triathlon realizado com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp). A competição inicia às 5h na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi e tem previsão de finalização por volta das 11h na Orla da Atalaia.

O evento receberá 200 atletas, sendo 140 homens e 60 mulheres, entre 20 e 60 anos, de cinco estados brasileiros: Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco e São Paulo, que disputarão nas categorias Mini-Sprint (400m de natação, 20km de ciclismo e 2,5km de corrida), Sprint (750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida) e Olímpico (1.500m de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida).

O secretário da Sejesp, Sérgio Thiessen, ressalta a importância do apoio da Prefeitura a esse evento, em razão do interesse da gestão municipal em popularizar as diversas modalidades na capital.

“O apoio da Sejesp ao Caranguejoman fortalece a prática de três esportes em um só: a natação, o ciclismo e a corrida, por meio do triathlon. É isso que estamos sempre buscando, fazer com que as pessoas possam apreciar mais modalidades, despertando a vontade não só de acompanhá-las num evento como esse, em dois cartões postais da nossa cidade, mas também o desejo de praticá-las”, pontua o secretário.

A prova de natação acontece na Orla Pôr do Sol. Em sequência, acontece a prova de ciclismo, cujo percurso é pela Rodovia dos Náufragos, com desvio pela avenida Inácio Barbosa e seguindo até a Orla da Atalaia, onde acontece a prova de corrida e a premiação.

De acordo com Lúcio Prado, que comanda o setor de Prova e Logística do evento, “o apoio da prefeitura foi de extrema importância desde a primeira etapa, facilitando o acesso com todas as secretarias e órgãos, dando apoio em estrutura para o evento e assim garantindo a segurança dos atletas, incentivando o esporte no nosso município”, destaca o organizador.

Confira a programação

23 de Julho – Domingo

05h00 – 05h20 Abertura da T2 no Piquet Kart;

05h20 – 5h40 Saída dos ônibus da T1 para Orla Pôr do Sol;

06h00 – 06h40 Abertura T1 na Orla Pôr do sol;

07h00 – Largada do Olímpico;

07h05 – Largada do Sprint;

07h15 – Largada do Mini-Sprint;

10h00 – 12:00 Bike check-out (após liberação da organização do evento);

10h00 – 11:00 Premiação dos atletas;

11h00 – 13:00 Pós prova no Piquet Kart com banda de axé.

Agência Aracaju de Notícias – Foto: Jr Gabiru