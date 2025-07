Com apoio da Sejesp, Aracaju sedia Jogos do IFS até o dia 1º de agosto

Durante toda esta semana, o complexo esportivo do Estação Cidadania, no bairro Bugio, é um dos palcos da disputa dos Jogos Intercampi do Instituto Federal de Sergipe (JIFS) na capital sergipana.

O espaço é administrado pela Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), que está oferecendo apoio logístico para a realização do evento estudantil.

A cerimônia de abertura aconteceu na noite de segunda-feira, 28, e contou com a participação do secretário da Sejesp, Aquiles Silveira. Ele deu boas-vindas aos participantes e desejou uma boa competição aos atletas. Participam dos JIFS 2025 alunos do campus de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Estância, Propriá e Tobias Barreto.

Estudante do campus Estância, Lavínia Rezende, disse que a participação no campeonato é uma forma de contribuir na socialização entre alunos dos quatro cantos do estado. “Estou inscrita no futsal e no tênis de mesa e confesso que estou muito empolgada e focada na luta pelo pódio nas duas modalidades”, afirmou.

Os jogos serão disputados em duas sedes na capital sergipana. O Estação Cidadania vai receber as disputas do futsal masculino e feminino, além das provas de atletismo. “Será um prazer contribuir com o desenvolvimento de jovens atletas da capital e do interior, temos um ginásio e uma pista de atletismo com estruturas adequadas para a prática esportiva”, destacou o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira.

Já o campus Aracaju do IFS vai sediar as disputas do voleibol sentado, voleibol, tênis de mesa, xadrez e as provas de lançamento de dardo. O coordenador de Promoção Esportiva e Lazer da Propex/IFS (Copel), Fábio Nunes, informou que a edição 2025 dos JIFS trouxe novidades, como a inserção do paradesporto.

“O vôlei sentado foi pensado na perspectiva da inclusão, sobretudo para pessoas PcDs de membros inferiores. Mas nos nossos jogos poderão participar pessoas que não são PcDs e haverá equipes mistas, todos estudantes do IFS”, completou Nunes.

Neste ano, também foram incluídas as provas de atletismo: 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo.

AAN