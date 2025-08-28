COM APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, 24ª PARADA LGBT+ PROMOVE DIVERSIDADE EM VASTA PROGRAMAÇÃO CULTURAL

A Orla da Atalaia será palco no próximo domingo, 31, da 24ª edição da Parada LGBT+ de Sergipe, um dos maiores eventos de diversidade e inclusão do estado. Com o tema “Envelhecer é Resistir”, a mobilização terá início às 13h e promete reunir milhares de pessoas em um ato de celebração, respeito e visibilidade. A edição deste ano destaca-se pela presença da cantora Karol Conká, que sobe ao trio elétrico para apresentar seus principais sucessos. O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Espacial da Cultura (Secult), é responsável por viabilizar a participação dos artistas no evento.

A programação também contará com apresentações artísticas, trios elétricos e o palco (Sobre)Viver, espaço para artistas sergipanos que garante representatividade e valorização da produção local. O investimento estadual assegura ao público um espetáculo que dialoga com a proposta do evento, que além da celebração, reafirma o compromisso com a diversidade, direitos humanos e cultura.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, ressaltou a importância do apoio governamental a iniciativas como esta. “A Parada LGBT+ é um símbolo de resistência, orgulho e visibilidade. Para a Funcap, apoiar esta iniciativa representa reafirmar o compromisso do Governo de Sergipe com a promoção da diversidade cultural e o fortalecimento das políticas públicas que garantem espaço e reconhecimento para todas as vozes. A cultura se constrói a partir da pluralidade e do respeito às diferenças, e a Parada reforça esse princípio ao unir celebração, mobilização e defesa dos direitos humanos. Nosso papel é assegurar que a diversidade seja valorizada como patrimônio cultural de Sergipe, contribuindo para uma sociedade mais democrática e inclusiva”, destacou.

Para o secretário especial da Cultura, Valadares Filho, a cultura tem um papel essencial na construção de uma sociedade mais plural, inclusiva e democrática. “O apoio do Governo dea iniciativas como esta reafirma nosso compromisso com a diversidade e com o respeito a todas as formas de expressão. Sergipe se fortalece quando garante espaço para todas as vozes e reconhece a importância de cada cidadão na construção da nossa história cultural”, afirma.

Promovida pela Associação de Travestis e Transgêneros de Aracaju (Astra), a Parada LGBT+ de Sergipe integra o calendário cultural do estado e reforça a importância da luta contra o preconceito e pela igualdade.

Foto: Igor Matias