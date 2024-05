Com assistência da Prefeitura, famílias do Largo da Aparecida retornam a suas casas

De forma preventiva, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, acolheu 11 famílias do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, em pousadas da capital. A ação de deu devido à cheia do rio Poxim que atingiu a região, após as fortes chuvas que iniciaram na última terça-feira, 7. Com o nível do rio voltando a sua normalidade, sob orientação da Defesa Civil Municipal, as famílias puderam retornar às suas residências na manhã desse sábado, 11, com segurança.

Ao todo, 26 pessoas aceitaram o apoio da Assistência Social e desde a última quinta-feira, 9, passaram a receber o acompanhamento das equipes. Essas pessoas permaneceramem pousadas, onde receberam todas as alimentações diárias e foram cadastradas para o recebimento de Benefícios Eventuais. No Largo da Aparecida, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Madre Tereza de Calcutá monitorava todas as famílias que optaram por permanecem em suas residências, já que não havia riscos de inundação.

“Nós retiramos as famílias preventivamente e hoje chegou o dia de retornar. No Largo da Aparecida, o rio baixou bastante, então elas já podem acessar as suas residências e, na verdade, cada família que está saindo hoje daqui vai receber um kit de limpeza e também vai estar recebendo o almoço do dia de hoje. Nós vamos continuar, através da Defesa Civil, monitorando o nível do rio, mas, segundo a Defesa Civil, não há previsão de que o rio volte a subir e, amanhã, como é o Dia das Mães também, eles estão ansiosos para ficar no aconchego dos seus filhos, no aconchego das suas mães”, explica a secretária da Assistência Social, Rosária Rabêlo.

Ao retornar às suas residências, as famílias receberam kits limpeza, com todos os produtos necessários para a higienização das casas, e o almoço do dia. Os benefícios eventuais na Política de Assistência Social são de caráter suplementares e provisórios e previstos para serem ofertados aos cidadãos e famílias em situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

“As famílias já estavam realmente ansiosas para retornar e limpar suas casas, porque amanhã se comemora o dia das mães e nós já retornamos com elas e nos comprometemos também no dia de hoje a ofertar o almoço, porque a gente sabe eles chegaram ainda para limpar a casa, e ainda fazer almoço ficaria um pouco complicado, então a gente está concedendo os benefícios da alimentação no dia de hoje, do almoço e também um kit de limpeza para que eles possam limpar suas casas, e amanhã estarem no dia festivo, o dia das mães, com suas casas limpas e arrumadas”, diz a diretora de Gestão Social da Habitação, Yolanda de Oliveira.

“Eu só tenho a agradecer, agradecer a assistência social, porque foi dez, eu não tenho como reclamar. Eu estou emocionada porque amanhã vai ser o meu dia, o dia da minha mãe, nós vamos passar juntinhas com os meus dois filhos que estão me aguardando. Muito obrigada Edvaldo também, que eu gosto muito, ele sabe que ele mora no meu coração. Recebemos a atenção do pessoal da Assistência Social, toda a atenção do pessoal do Cras, e também agradecer ao pessoa da Pousada, que foi excelente”, destacou a dona de casa, Raimunda Ferreira, uma das moradoras do Largo da Aparecida que foi acolhida pela Assistência Social.

Foto: Mateus Souza/Assistência Social