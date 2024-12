Com divida de aproximadamente R$ 40 mi, Torre diz que “a empresa buscou, sem sucesso, diálogo com prefeito de Aracaju e com secretário”

A coleta de lixo em Aracaju está suspensa a partir desta segunda-feira, por atraso nos pagamentos dos meses de parte de setembro, outubro e novembro.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (30) e o prefeito Edvaldo Nogueira nem o secretário da Fazenda, Jeferson Passos, quiseram tratar do assunto com a empresa Torre, principal responsável pela limpeza urbana da capital.

Veja o que diz a Torre Empreendimentos:

A Torre Empreendimentos e Construção LTDA, pessoa jurídica de direito privado, informa, com grande pesar, a interrupção dos serviços de limpeza urbana na cidade de Aracaju a partir desta data.Aracaju seafood

A decisão foi tomada devido à falta de recursos financeiros ocasionada pela inadimplência da Prefeitura Municipal, que não efetuou os pagamentos referentes aos serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro. O montante em aberto soma aproximadamente R$ 40 milhões.

Ressaltamos que, desde 1994, a Torre tem prestado serviços de limpeza pública em Aracaju, sendo reconhecida pela excelência e regularidade. Pesquisas realizadas pela Prefeitura apontam que este é o serviço público mais bem avaliado da administração municipal. Além disso, moradores, turistas e visitantes frequentemente destacam Aracaju como uma das cidades mais limpas do Brasil. Recentemente, a revista Veja publicou uma pesquisa que posicionou Aracaju como a cidade mais limpa do Nordeste e uma das cinco capitais mais limpas do país.

Apesar da inadimplência, a Torre priorizou o pagamento do décimo terceiro salário, benefícios e impostos de seus colaboradores. No entanto, a ausência de pagamento pelos serviços executados inviabilizou o cumprimento de compromissos com fornecedores essenciais, como combustíveis, peças e pneus, resultando na impossibilidade de manter a operação.Aracaju seafood

A empresa buscou, sem sucesso, diálogo com o prefeito de Aracaju e o secretário da Fazenda Municipal para tratar da situação e evitar a paralisação dos serviços. Ainda assim, a Torre permanece à disposição das autoridades municipais para buscar uma solução que permita a retomada dos serviços, evitando maiores transtornos à população, turistas e visitantes.

Reafirmamos nosso compromisso com a cidade de Aracaju e com a qualidade dos serviços prestados.

Esperamos que esta situação seja resolvida o mais breve possível para que possamos continuar contribuindo para o bem-estar e a limpeza urbana da nossa capital.

Aracaju-SE, 30 de dezembro de 2024.

A direção da Torre Empreendimentos