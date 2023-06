Com início marcado para a próxima sexta-feira, Feira do Caminhão de Itabaiana deve movimentar R$ 60 milhões

O município sergipano de Itabaiana, conhecido como a capital nacional do caminhão, está prestes a receber mais uma edição da tradicional Feira do Caminhão. O evento, que atrai milhares de visitantes e empresários todos os anos, promete impulsionar a economia local e superar a marca dos R$ 60 milhões em movimentação financeira.

Com início marcado para a próxima sexta-feira (9), a Feira do Caminhão de Itabaiana é reconhecida nacionalmente como um dos maiores encontros do setor no país. Durante o evento, concessionárias, fabricantes, distribuidores e prestadores de serviço relacionados a veículos pesados se reúnem para apresentar suas novidades e fechar negócios.

De acordo com Elton Leandro, coordenador da Feira, a expectativa é de que esse ano a Feira quebre todos os recordes. “Nós já finalizamos o cadastro de expositores com a capacidade máxima da Praça de Eventos. São 27 expositores trazendo produtos para comercializar aqui com descontos exclusivos para a feira. Em 2023 iremos superar todos os anos anteriores”, disse.

Exposição de produtos

Além da exposição e venda de produtos, a Feira do Caminhão de Itabaiana também oferece uma programação diversificada para os visitantes. Palestras, workshops e demonstrações de produtos estão entre as atividades previstas, com o objetivo de fomentar o conhecimento e promover a troca de experiências entre os profissionais do setor.

“A presença de empresas renomadas e a diversidade de produtos oferecidos são fatores que contribuem para o sucesso e a projeção de movimentação econômica da feira. A expectativa é que empresários de diferentes regiões do país compareçam ao nosso evento em busca de negócios e oportunidades de parcerias”, disse o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL).

Fonte e foto: Secom/PMI