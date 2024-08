Com inscrições esgotadas, Energisa Electric Run 2024 terá novo local de prova

A Energisa Electric Run 2024, uma das corridas mais esperadas pelos atletas sergipanos em todo o ano, terá, oficialmente, um novo local de prova. Visando prezar pela segurança e bem estar dos participantes em relação às obras de revitalização do Parque da Sementeira, local onde a etapa iria ocorrer originalmente, a Speed Produções, em conjunto com a Speed Sports, organizadora do evento, optou por alterar o lugar de partida para o estacionamento da Cinelândia, na Orla de Atalaia, no sentido Aruana. O horário se mantém igual, com largada às 18h do dia 07 de setembro.

A parceria da Speed com a Energisa ocorre desde 2019, com a companhia elétrica sendo âncora da terceira maior prova da produtora atualmente. Disputada em três distâncias (2.5, 5 e 10km), a temática da corrida noturna é futurista com diversas surpresas para os atletas, incluindo muitos leds e neons. As inscrições estão esgotadas desde o dia 20 de agosto.

Em caso de dúvidas sobre a corrida, enviar e-mail para atendimento@speedproducoes.com.br , WhatsApp (79)99888-1760 ou busque por @speedproducoesoficial no Instagram.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing