Com o tema ‘Festa dos Ursos’, o Natal chega ao RioMar Aracaju

Em clima de aniversário, mall apresenta a decoração de Natal no dia 8 de novembro e completa a magia natalina no dia 14, com a chegada do Papai Noel

O RioMar Aracaju abre a temporada natalina a partir desta sexta-feira, dia 8 de novembro, dando início a época mais encantadora do ano. Com assinatura da renomada Cecília Dale, a suntuosa decoração traz como tema a ‘Festa dos Ursos’, onde os simpáticos personagens dividem o cenário com elementos customizados, como árvores gigantes, pontos de luzes cintilantes, presentes e mesas postas com bolos e guloseimas, que surgem em meio à clássica combinação dos tons verde, bordô e off-white.

Além do décor, o projeto oferecerá ao público atrações, como giratório das framboesas, ursão e guirlanda gigantes na Praça de Eventos Mar. Na Praça Rio, a diversão ficará por conta do minicarrossel e balanços rema-rema, PCD e juvenil. A programação também contará com a instalação de um presépio em um ponto estratégico do shopping, apresentação de corais e as famosas paradas de Natal.

A magia estará completa no RioMar, no dia 14 de novembro, às 19h, com a chegada do Papai Noel oficializando a temporada natalina no mall. Acompanhado por seus assistentes e personagens encantadores, o Bom Velhinho irá protagonizar um espetáculo de luz, beleza e emoção, para toda a família. Neste ano, além de encher o shopping de alegria, o Senhor Noel chegará para ajudar nos preparativos da festa que encerra as comemorações do aniversário de 35 anos do primeiro shopping sergipano.

“Durante 2024, promovemos eventos voltados para o aniversário do RioMar Aracaju. Quando escolhemos o tema natalino deste ano, pensamos em entregar ao público um Natal lúdico, mágico e festivo que, além de celebrar a época, pudesse ser palco para a comemoração final do aniversário de 35 anos do shopping”, pontua Danielle Sônego, gerente de mkt do RioMar Aracaju. “Papai Noel não poderia ficar de fora da nossa festa, por isso, reservamos o Natal para encerrar com chave de ouro o nosso aniversário”, enfatiza a gestora.

A partir do dia 14 de novembro, o Bom Velhinho estará no shopping, de terça a domingo, das 14h às 20h, na ‘Fábrica de Bolos’. É lá que o nosso querido Noel irá receber as crianças e adultos para encontros, entrega das cartinhas e fotos inesquecíveis. A Fábrica de Bolos do Papai Noel, ficará instalada no piso L2, em frente à Camicado, envolvida por uma decoração acolhedora e as boas energias que o Bom Velhinho irá transmitir a todos os visitantes.

Foto Divulgação Cecília Dale/Vinícius Vasconcelos

