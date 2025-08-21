Com o tema Furacão 2000, Sarauzin acontece neste sábado, 23, no Salles Multieventos

Balada assinada pelo Clube vai misturar samba e funk dos anos 90 e 2000

A 35ª edição do Sarauzin promete movimentar Aracaju neste sábado, 23, a partir das 15h, no Salles Multieventos. O evento reúne em um só lugar música, gastronomia e uma atmosfera única de celebração. Desta vez, a festa assinada pelo Clube mergulha no universo do Furacão 2000, resgatando os hits que marcaram os anos 90 e 2000, mas com o tempero especial do samba, marca registrada do evento.

A programação começa cedo, garantindo que o público curta cada momento da experiência. A cantora Tatah Santana abre a tarde, seguida pela energia da Roda de Samba do Clube, formada por JPê Souto, Thamires, Flavinho e Igor. No repertório, samba, pagode e releituras de sucessos do funk. Como já é tradição, convidados especiais se juntam ao grupo ao longo da noite, criando encontros musicais únicos que só o Sarauzin proporciona.

A vivência vai além da música: a Arena Gastronômica traz o chopp artesanal da Cervejaria Uçá, drinks autorais preparados pelo Hidden Speakeasy em parceria com o Samba Gin, além de comidas assinadas pelo Espetinho Aju, Revo Burger e Norimaki Sushi. Tudo pensado para que o público tenha uma experiência completa.

O azul foi escolhido como cor oficial da edição e estará presente na decoração, na ambientação e nos looks do público. No mesmo clima, o Sarauzin contará com ativações especiais junto aos patrocinadores, todas inspiradas nos anos 2000. Entre elas, a câmera 360 da Cohab Premium Imobiliária, o beer pong da Primasa e os lounges exclusivos da Porto Seguro, que prometem tornar a experiência ainda mais divertida e interativa. Também somam-se ao time Sarauzin a Contorno, a Primasa Camel e a Unipio, marcas que fortalecem e celebram junto ao Clube uma das festas mais disputadas de Aracaju.

Os ingressos da 35ª edição do Sarauzin podem ser adquiridos por meio do site Sympla, uma das maiores plataformas de bilheteria do país. Também é possível comprar na Big Houze da Loja Bázico, localizada na Av. Cap. Joaquim Martins Fontes, 210 – Farolândia; na Arena Calu, Rua Antônio Maia, 51 |, bairro Coroa do Meio; ou com os embaixadores oficiais do clube, que oferecem condições diferenciadas. Para saber mais, acesse @sarauzinn e @clube_________ no Instagram.

SERVIÇO

Evento: Sarauzin – 35ª edição

Data: 23/08/2025 (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: Salles Multieventos (Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo, Aracaju – SE)

Tema: Furacão 2000

Cor da edição: Azul

Atrações: Tatah Santana, Roda de Samba do Clube e convidados

Ingressos: Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/sarauzin-35-edicao/3029716), Big Houze da Loja Bázico (Av. Cap. Joaquim Martins Fontes, 210 – Farolândia) e Arena Calu – Esportes de Areia (Rua Antônio Andrade, 420 – Coroa do Meio)

Informações: @sarauzinn e @clube_________

Texto e foto NV Comunicação