Com pagode pé na areia, último Sarauzin do ano acontece neste sábado

Com o tema “Jingle Bells” e assinado pelo Clube, evento será realizado no Viral Sky Beach

A balada conceito que já virou tradição, o Sarauzin, chega à sua 32ª edição com um convite imperdível: uma festa pé na areia com muito pagode à beira-mar. O evento acontece neste sábado, 21, a partir das 15h, no Viral Sky Beach. Com o tema “Jingle Bells” e o branco como cor predominante, o clima promete ser de pura celebração. Os ingressos são limitados e as últimas unidades podem ser adquiridas pelo site Sympla.

Encerrando o ano com estilo, o Sarauzin combina o espírito de Natal e Réveillon em um único evento. Como de costume, o público é o grande protagonista, e vai curtir ao som da banda do Clube, liderada por Jpê Souto, Thamires Soares, Flavinho Britto, João Miguel e Igor. A abertura fica por conta de Mary Correa e o show ainda contará com uma participação especial de Dioguinho.

Para completar a experiência, os participantes poderão aproveitar o exclusivo Chopp do Clube, drinks assinados pelo Hidden em parceria com o Samba Gin e as delícias do Espetinho Aju e do Maggs. A cerveja oficial do evento é a Corona, garantindo a vibe praiana perfeita.

Esta edição também traz uma ação solidária especial. Em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), o Sarauzin convida os participantes a doarem brinquedos, ajudando a fazer o Natal das crianças atendidas pela instituição ainda mais especial.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site Sympla , na loja Houze da Bázico (Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho) e na Arena Calu (Rua Antônio Maia, nº 35 – Coroa do Meio). Você também pode adquirir diretamente com os comissários oficiais do evento pelo Instagram: @criscavalcante, @diegokabecinha, @iasmimandr, @juliana_koch22 e @leticiaagomes.

Todas novidades da 32ª edição do Sarauzin estão disponíveis nos perfis @sarauzinn @soudoclube no Instagram. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (79) 99965 9036. O Sarauzin conta com o patrocínio de Laredo Urbanizadora, Contorno, Grupo Pio Décimo e Jessé, além do apoio cultural do RioMar Aracaju, Ajalux, SuperMini e Vida Assistência e Saúde.

SERVIÇO

Sarauzin – 32ª edição

Data: 21/12

Horário: a partir das 15h

Local: Viral Sky Beach

Tema: Jingle Bells

Cor: branco

Ingressos: Houze da Bázico, Arena Calu, Sympla e com comissários oficiais

Informações: (79) 99965 9036 (WhatsApp), @sarauzinn e @soudoclube.

Fonte e foto NV Comunicação