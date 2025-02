COM PLENÁRIO LOTADO, CONSELHO SECCIONAL REALIZA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIÊNIO 2025-2027

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) realizou nesta quinta-feira, 20, a primeira sessão ordinária do triênio 2025-2027. Com o plenário lotado, conselheiros e conselheiras foram recebidos pela diretoria da Ordem.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e destacou a importância do trabalho em conjunto para alcançar os melhores resultados para advocacia, e reiterou seu compromisso com a transparência com as causas sociais.

“Agradeço a cada conselheiro e conselheira que compareceu a primeira sessão do ano, nosso plenário estava repleto, mostrando um grande compromisso com a advocacia. Quero desejar as boas-vindas a todos e tenho certeza que será um triênio de muita luta, mas de muitas conquistas e vitórias para à advocacia sergipana”, ressaltou.

“Estou muito feliz em começar esse novo triênio e quero dizer a advocacia sergipana que pode esperar o mesmo empenho, zelo, dedicação e transparência. Assim como aconteceu nos últimos três anos, a atual gestão vai seguir com os seus propósitos de focar no exercício da advocacia, na proteção e defesa das nossas prerrogativas, no oferecimento de melhores condições de trabalho, no avanço e modernização das salas da advocacia em todo o estado de Sergipe, no nosso projeto de Interiorização, além de cuidar ainda mais das pautas sociais”, completa o presidente.

Esse ano as sessões ordinárias do Conselho Seccional serão realizadas mensalmente no turno da tarde. “As sessões aconteciam à noite, após um longo dia de trabalho. Muitas vezes as pautas são extensas, com processos delicados que precisam de muito debate, que se alongam até altas horas, por isso, a ideia de mudar o turno das sessões, possibilitando mais comodidade e interação dos nossos conselheiros”, explicou Danniel Costa.

A vice-presidente da OAB/SE, Edênia Mendonça, que também participou da sua primeira sessão do Conselho como membro da diretoria, afirmou estar ansiosa para dar continuidade aos projetos e desenvolver ainda mais a advocacia sergipana. “Tenho certeza que teremos um triênio de muito trabalho, mas também de muito comprometimento com as pautas da advocacia. Temos muitos projetos de sucesso que iremos dar continuidade e muitas novidades para colocar e prática”, afirmou.

CAASE

A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, Glória Roberta Herzfeld, falou da ampliação dos serviços para à advocacia. “Além dos serviços que já existem na Caixa de Assistência, estamos trabalhando cada vez mais em prol da saúde mental do advogado, estamos buscando cada vez mais parcerias e convênios com profissionais de saúde, para que a gente possa atender todo o pleito da advocacia, tanto da capital, quanto do interior. Teremos muitas coisas boas vindo por aí”, adiantou.

Também estiverem presentes na primeira sessão ordinária do ano os conselheiros federais Cristiano Barreto e Fábio Fraga, o diretor-tesoureiro Ismar Francisco, a secretária-geral Andrea Leite, o secretário adjunto, Raphael de Azevedo, o vice-presidente da CAASE, Ricard Cézar Nascimento e a diretora-presidente da Escola Superior da Advocacia de Sergipe ( ESA/SE), Samyle Regina.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE – Foto: Ascom OAB/SE