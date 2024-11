Com precipitações de 40 mm em Aracaju, Defesa Civil monitora áreas de risco

Com as chuvas que começaram a cair na madrugada desta terça-feira, 26, a Defesa Civil de Aracaju tem monitorado as áreas de risco e as localidades com maior concentração de precipitações. Os pluviômetros do sistema ClimAju registraram, nas primeiras oito horas da manhã, o volume acumulado de 40 milímetros de chuva, com maior concentração na Zona Norte. Foram 26 milímetros em apenas uma hora, sem registro de ocorrências.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Lucas Rebello, destaca que as equipes acompanham com atenção a instabilidade climática e mantém prontidão para atendimento à população. “Realizamos monitoramento preventivo em diversas áreas da capital. As equipes permanecerão em alerta durante todo o dia para atendimento a qualquer eventualidade. Em caso de urgência, orientamos que a população entre em contato com o órgão através do número 199”, salientou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil da capital, Robson Rabelo, foram observadas pancadas de chuva de intensidade moderada a forte na madrugada desta terça-feira, com maior intensidade na Zona Norte, em bairros como Lamarão, Mosqueiro, Soledade, entre outros. “Não houve ocorrências relacionadas a essas chuvas e nem houve a incidência de raios, até o momento. A expectativa é que essa instabilidade continue ao longo de todo o dia, se estendendo até amanhã, no turno da manhã. Após isso, a expectativa é de que não ocorram mais chuvas e que o sol prevaleça”, afirmou.

Trânsito

A Coordenadoria de Trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) preparou, em função das chuvas, uma operação específica para o monitoramento dos semáforos e possíveis pontos de alagamentos na capital, a exemplo da avenida Airton Teles, Francisco Porto e Praça da Imprensa. O coordenador de Trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Erbert Zuzarte, destaca que, em Aracaju, esse tipo de operação é dinamizado, tradicionalmente, em períodos chuvosos, uma vez que o surgimento de possíveis alagamentos também está associado à dinâmica do trânsito.

Os agentes permanecem atentos às mudanças no trânsito, com equipes nesses e em outros pontos estratégicos da capital. “As equipes estão preparadas para realizar todo o trabalho de monitoramento do trânsito nas vias de Aracaju. Orientamos os condutores, motociclistas, pedestres e ciclistas que mantenham atenção redobrada nas vias e estejam atentos às orientações dos agentes da SMTT. É preciso que haja distância devida entre os veículos para evitar sinistros de trânsito”, declarou o coordenador.

Em casos de sinistros de trânsito, a SMTT de Aracaju deve ser acionada através do Disque Trânsito, que atende no ramal 118.

AAN – Foto: Ascom Semdec