Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Funcaju inicia reforma da Sala Walmir Almeida

Na manhã desta quinta-feira, 26, teve início a reforma da Sala de Exibição Walmir Almeida, localizada no Centro Cultural de Aracaju, unidade administrada pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), ligada à Prefeitura de Aracaju. A ação inicia a execução do Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, edital lançado pela Fundação para aplicação de recursos da Lei Paulo Gustavo. Selecionado para executar a reforma da sala Walmir Almeida, o Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) é parceiro da Funcaju no processo de readequação do espaço.

Lançado no dia 1º de novembro de 2023, o edital do Termo de valor de Colaboração com Organização da Sociedade Civil (Nº 11/2023), destinou cerca de 668 mil reais dos recursos da Lei Paulo Gustavo para selecionar uma organização da sociedade civil apta a executar a reforma junto à Fundação. Em atividade desde 2001 o Curta-SE, foi contemplado através do edital para assinatura do termo de colaboração em abril de 2024.

“O Centro Cultural de Aracaju é um prédio histórico que merece essa reforma com toda a plenitude. Esse é um prédio com muita diversidade cultural, que engloba não só cinema, mas salas de exposições e oficinas. Então é com muita alegria que estamos recebendo a reforma da Sala Walmir Almeida. E a parceria com o Curta-SE é muito bem vinda, pois estamos visando o mesmo objetivo, que é o maior acesso da população ao cinema”, destaca a coordenadora do Centro Cultural de Aracaju, Thais Carvalho.

De acordo com a servidora do setor de patrimônio da Funcaju, arquiteta Ana Carolina Oliveira, a reforma não apenas revitalizará a sala, como também irá modificar a estrutura para um melhor aproveitamento do espaço. “A sala estava fechada nos dois últimos anos por conta de uma reforma no telhado e foi detectada a necessidade de reformar também a parte acústica, pois o prédio é muito exposto à maresia. A climatização da sala é outro ponto a ser readequado, além da modernização dos equipamentos. Outra alteração que será feita é o escalonamento dos assentos, que estão todos no mesmo nível. Com o escalonamento haverá uma melhoria considerável na visibilidade do público”, relata a arquiteta.

O Centro Cultural de Aracaju, onde está situada a Sala de Exibição Walmir Almeida, está localizado na praça General Valadão, no Centro de Aracaju.

Foto: ASCOM/Funcaju