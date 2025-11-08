Com trajetória  em Aquidabã, investigador é homenageado pela Marinha do Brasil

O Oficial Investigador da Polícia Civil de Sergipe em Aquidabã, Wbirajara Coelho Rocha, foi o único representante do Estado esse ano a ser agraciado com a Medalha “Amigo da Marinha”, em solenidade realizada pelo Comando do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em Salvador (BA).

A honraria foi entregue pelo Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, Comandante do 2º Distrito Naval, e reconhece cidadãos e instituições que se destacam por fortalecer os laços de amizade e cooperação entre a Marinha e a sociedade civil.

Entre os homenageados estavam o Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, desembargadores e outras autoridades civis e militares.

Natural de Vitória da Conquista (BA), Wbirajara Rocha atua em Sergipe desde 2005, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação e coragem. Aos 48 anos, é bacharel em Direito, pós-graduado em Segurança Pública, casado e pai de um filho. Ao longo da carreira, já atuou em diversas áreas do combate à criminalidade, com destaque para o enfrentamento ao tráfico de drogas e a defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, causas que abraça com firmeza e sensibilidade.

Apaixonado por música e pela família, o investigador é reconhecido em várias cidades sergipanas por seu comprometimento e proximidade com a comunidade, sempre com o foco voltado à proteção da sociedade sergipana como um todo.

“Receber esta medalha é uma honra que compartilho com todos os colegas da Polícia Civil de Sergipe. É o reconhecimento do trabalho conjunto em prol da sociedade e do respeito mútuo entre as forças”, destacou Wbirajara Rocha.

A Medalha Amigo da Marinha é uma das mais tradicionais comendas concedidas pela Marinha do Brasil e simboliza respeito, cooperação e reconhecimento pelas ações que fortalecem a defesa e a soberania nacional.

