Combate ao Aedes: Prefeitura inicia coleta do terceiro LIRAa de 2024 em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou, nesta segunda-feira, 6, a terceira coleta domiciliar do ano para a realização do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). O monitoramento segue até sexta-feira, 10, e contemplará todos os bairros da capital, permitindo uma análise sobre a incidência do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O LIRAa é realizado de dois em dois meses pela Prefeitura de Aracaju, e é essencial para nortear as ações de combate promovidas pelo município. Após a finalização de todas as análises laboratoriais, o boletim epidemiológico é elaborado para basear ajustes, ampliação, manutenção ou criação de mais estratégias.

Os agentes de combate às endemias (ACEs) visitam as residências e realizam inspeções em locais com potencial de se tornarem focos do mosquito, a exemplo de reservatórios de água, vasos de planta, ralos, terrenos e pneus. Junto a isso, o gerente do Programa Municipal de Combate ao Aedes, Jeferson Santana, destaca o período de intensas chuvas seguidas por uma onda de calor.

“Nesse período de transição de estação, embora esteja chovendo bastante, a temperatura não diminuiu, a cidade continua quente. Isso aumenta muito os criadouros e depósitos com água parada por conta das chuvas e, dessa forma, o LIRAa é muito importante. A gente espera essa coleta com muito cuidado e atenção exatamente pela condição climática que se instala em nossa cidade”, reflete Jeferson.

Após a coleta nas residências, o passo seguinte é o envio das amostras para análise. Ao encontrar os focos, as amostras são encaminhadas para análise no laboratório do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Uma vez confirmado ser de larvas do Aedes aegypti, esse dado é inserido no índice de infestação. Ao coletar a amostra, também é eliminado o foco para interromper o ciclo de reprodução do mosquito.

