Começa hoje! Duas novas atrações entram na programação do Motofest 2025 em Aracaju

Super Hits se junta as atrações de sexta-feira e Mr Skull divide palco com artistas no sábado de evento, que acontece na Orla de Atalaia

É hoje! O Motofest 2025 abre suas portas na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, na capital sergipana, prometendo três dias de adrenalina, música e diversão para motociclistas e público em geral. Considerado um dos maiores encontros de motociclistas do Nordeste, o evento reúne milhares de pessoas de várias regiões do país e movimenta o turismo, a economia e a cultura de Aracaju. A entrada é gratuita mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, reforçando o caráter solidário do evento.

A programação musical promete agradar todos os gostos. A abertura do palco nesta quinta-feira, 30 de outubro, ficará por conta de Bad Name e Som de Marte, embalando o público com muito rock e energia. Na sexta-feira, 31, se apresentam Loop, Valvulados, Super Hits, Tessera e o icônico Plebe Rude, garantindo uma mistura de clássicos e novas tendências do rock. Já no sábado, 1º de novembro, NRock, Rádio Pirata, Mr Skull, Imunidade Charlie Brown e Detonautas encerram o evento com shows que prometem empolgar motociclistas e visitantes.

Além da música, o Motofest mantém sua tradicional exposição de motos customizadas e Big Trail, com a participação de montadoras como Honda, Yamaha, BMW e Bajaj, apresentando modelos desejados por motociclistas de todo o país. O evento também oferece uma oportunidade única de interação entre profissionais do setor, colecionadores e entusiastas das motocicletas, fortalecendo a cultura biker no estado.

O encontro tem grande impacto econômico para a cidade. Hotéis, bares, restaurantes e o comércio local registram aumento significativo na ocupação e vendas durante os três dias.

Motofest 2025 conta com apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e turístico do estado, reunindo diversão, música, motos e experiências únicas para toda a família.

