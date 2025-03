Começam as aulas dos cursos de “Culinária para a Páscoa” em Sergipe

Pão de mel e copinho da felicidade foram as duas receitas aprendidas pelas participantes no primeiro dia do curso de ‘Produção de doces para a Páscoa’, em Aracaju, nesta quarta-feira, 12.

Esta é apenas uma das 26 turmas ofertadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) no Programa Qualifica Sergipe.

A capital e mais os municípios de Propriá, Itabaiana, Laranjeiras, Tobias Barreto e Japaratuba estão preparando as empreendedoras com cursos de aperfeiçoamento para o período festivo que se aproxima. Também serão realizados os cursos de ‘Preparação de ovos para a páscoa’ e ‘Cozinha quente para páscoa’. Nesta primeira turma da capital são 13 as participantes e existe uma segunda turma no período da noite.

Eva Almeida participa pela primeira de um curso de culinária e está animada pelo que ainda vai aprender até a próxima sexta-feira, dia do encerramento da preparação de 16 horas. “Resolvi fazer para ter conhecimento porque eu sei fazer um pouco, mas com a técnica a mais, para mim, vai ser melhor para fazer meus trabalhos, principalmente com os ovos de páscoa, porque eu fazia uma bagunça e eu acho que agora eu vou fazer perfeito”, conta, acrescentando que pretende fazer mais para minha família e amigos.

Já Cristiane Figueiredo pode ser chamada de veterana nos cursos do Qualifica Sergipe, pois já frequentou outros cursos e já fez uso desse conhecimento em eventos promovidos pelo Governo, como a Vila da Páscoa do ano passado. Ela explica que se inscreveu mais uma vez em busca de novas receitas. “Como hoje, por exemplo, estou fazendo um pãozinho de mel, que eu quero levar, e como eu vendo tapioca, aplico o que aprender aqui para juntar com a minha matéria-prima que eu já tenho, para ficar com o sabor da páscoa”, conta. As participações em eventos tem sido garantia de renda para sua família. “É o que está me salvando, tanto a Vila da Páscoa, o Natal Iluminado quanto o São João, e também a Feira da Seasic que eu participo”, completa Cristiane.

A instrutora da turma, Edivane Auxiliadora, contou que as aulas serão oficinas práticas, que mostrarão o preparo de doces que podem ser temáticos ou não, dando a possibilidade de serem trabalhados a qualquer tempo. “Vamos fazer, cookies que também é um produto que pode ser comercializado, e, ainda, brownie, ou seja, uma variedade bem legal de produtos que podem ser vendidos agora na Páscoa, ser dado como lembrancinha, como presente, mas que elas vão poder também comercializar durante todo o ano”, informa a instrutora do Senac, local de realização das aulas contratadas pelo governo.

A participante Andréa Santos, que também estreia em cursos do Qualifica Sergipe, é pura animação com o aprendizado que virá durante a semana. “Gosto muito de fazer doce. Salgado não, mas doce eu levo o jeito. Aí, eu tava vendo a reportagem da TV e me chamou a atenção. Como estou de férias, resolvi fazer e espero aprender muita coisa porque não tenho noção nenhuma de fazer ovo de páscoa, nunca fiz”, conta. Sobre a possibilidade de transformar o aprendizado em fonte de renda, ela não descarta a possibilidade. “A princípio, é para consumo próprio, para a família, mesmo, mas, de repente, né?”, pontua.

Foto: Ascom Seteem