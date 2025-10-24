Começam as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo

Sem prorrogação, o maior prêmio de jornalismo sobre transporte e mobilidade em Sergipe tem data marcada para o início de dezembro

O Prêmio Setransp de Jornalismo chega à sua 13ª edição. Sem prorrogação das inscrições, profissionais e estudantes da área podem enviar seus trabalhos até o dia 25 do próximo mês. Nesta edição, serão aceitas matérias publicadas entre 24 de novembro do ano passado e 24 de novembro deste ano, que abordem algum dos diferentes segmentos do setor de transportes ou apresentem aspectos relacionados à mobilidade urbana. A cerimônia, que acontecerá no início de dezembro, será realizada junto ao Prêmio Despoluir, uma iniciativa que homenageia empresas de transporte comprometidas com a responsabilidade sustentável na prestação do serviço.

Promovido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) , o Prêmio Setransp de Jornalismo valoriza o trabalho desenvolvido pela imprensa sergipana e pelos futuros profissionais da comunicação, com premiações em dinheiro, troféu e certificado. Além disso, a cerimônia promove um momento de confraternização e interação entre jornalistas e universitários, em um ambiente acolhedor e sofisticado.

Com o tema “Mobilidade Urbana e Transporte”, este ano o Prêmio permite aos jornalistas maior flexibilidade na definição das pautas. Ao mesmo tempo, a edição oportuniza a utilização de reportagens já desenvolvidas pelos profissionais sobre diferentes temas que envolvem as questões do sistema de transporte ou que dialoguem com a mobilidade urbana e a integração de outros setores aliados ao deslocamento da população, o que gera mais segurança e praticidade aos passageiros, além de reforçar o papel do sistema de transporte na colaboração com outras atividades essenciais à vida em sociedade.

A realização do Prêmio, que conta também com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e do Programa Ambiental Despoluir, valoriza o papel do jornalista na formação da opinião pública e no incentivo ao diálogo sobre o desenvolvimento urbano e a prestação de serviço do setor no estado, fortalecendo a relação entre o sistema de transporte, a sociedade e o poder público.

Novidades deste ano

Além de um tema central mais abrangente, o Ano XIII traz outras novidades. Agora, com premiação de R$5 mil para o primeiro colocado nas categorias Rádio, TV e Texto, passam a ser aceitas também entrevistas radiofônicas, que poderão concorrer juntamente com as áudioreportagens na categoria Rádio.

As inscrições para o Prêmio Setransp de Jornalismo são realizadas pelo site do evento, que disponibiliza aos profissionais da comunicação com registro profissional de jornalista as seguintes categorias:

Texto – reportagens em veículos impressos ou online oficiais;

TV – reportagens em TVs oficiais;

Rádio – reportagens e entrevistas em rádios oficiais;

Repórter Fotográfico – fotografias de reportagens de texto impresso ou online;

Repórter Cinematográfico – imagens de reportagens de TV.

Já para os estudantes, o envio dos trabalhos é realizado por meio da categoria “Reportagem Laboratório”, que contempla reportagens de veículos de comunicação acadêmicos ou oficiais, englobando texto, áudio ou vídeo.

Premiação

Serão aceitos apenas trabalhos publicados em veículos de comunicação sediados no estado de Sergipe. A seguir, confira os valores da premiação por categoria:

Rádio, Texto e Tv

1º Lugar – R$ 5.000,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 2.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

Repórteres Cinematográfico e Fotográfico

1º Lugar – R$ 2.000,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Reportagem Laboratório

1º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.000,00 – troféu + certificado

3º Lugar – R$ 500,00 – troféu + certificado

Para ler o regulamento completo e se inscrever, clique aqui. (https://premiojornalismo.setransp-aju.com.br/)

Prêmio Despoluir

Idealizado com o objetivo de incentivar a mobilidade sustentável e reconhecer o empenho das empresas de transporte comprometidas com essa pauta, o Prêmio Despoluir teve sua primeira edição no ano passado e será realizado novamente este ano, junto ao consolidado Prêmio Setransp de Jornalismo.

A solenidade de 2024 premiou o comprometimento ambiental das seguintes empresas: Viação Atalaia LTDA; Brisamar Turismo; Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Sertão; Viação Novo Horizonte LTDA; Simple Serviços e Locação LTDA; Vix Transporte Dedicado LTDA; Viação Girauense; Empresa São Francisco LTDA; Sol e Mar Transporte e Turismo LTDA; Nossa Senhora da Vitória Transporte LTDA; e Viação Cidade de Maceió LTDA.

Fonte: Juliana Melo/assessoria Setransp