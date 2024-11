Começou: Cinema Preto e Branco leva sessões às periferias de Aracaju

Filmes trazem temática de reflexão antirracista

O Projeto Cinema Preto e Branco começa nesta quarta-feira, 27, a levar sessões itinerantes de cinema às comunidades da periferia da capital sergipana. A primeira comunidade a receber o projeto é o bairro Siqueira Campos com sessão a partir das 19h na Escola General Siqueira Campos.

Essa sessão especial de abertura do projeto vai exibir o curta metragem Cores e Botas. Com direção de Juliana Vicente e classificação 12 anos, o filme mostra a história de Joana que tem um sonho comum a muitas meninas dos anos 80: Ser Paquita. Sua família é bem sucedida e a apoia seu sonho, porém, Joana é negra, e nunca se viu uma paquita negra no programa da Xuxa.

Na seqüência, a sessão do Cinema Preto e Branco traz o longa Sementes: Mulheres Pretas no Poder, dos diretores. Éthel Oliveira e Júlia Mariano. O filme, também classificação 12 anos, traz a narrativa de como a execução de Marielle Franco trouxe como resposta nas eleições de 2018 o maior levante político conduzido por mulheres negras que o Brasil já viu, com candidaturas em todos os estados.

“O Cinema Preto e Branco coloca à disposição da sociedade sergipana, este projeto que tem o intuito de dar a conhecer e reconhecer nos filmes selecionados, nossas imagens e representações tradicionais e contemporâneas. Aliando-se cinema, ancestralidade negra e diversidade cultural, reafirmamos nosso estar no mundo em parceria com a arte e nossas tradições”, destacou Rosângela Rocha, produtora cultural desta iniciativa.

O projeto contemplará algumas ações de exibição de filmes com itinerância por quatro grandes bairros periféricos de Aracaju. “A intenção é democratizar o acesso à cultura a essa população estigmatizada socialmente e tão desprovida de muita coisa. Queremos dar nossa contribuição a essa parcela cidadã”, salientou Rosangela.

Nesta quinta, 28, a programação segue para a Escola Francisco Rosa no bairro Bugio, com sessões também a partir das 19h, na escola Francisco Rosa. No Bugio, serão exibidos o curta metragem sergipano Conexões entre Mundos, do diretor Wagner Mazzega; e Longa brasileiro “BLACK RIO! BLACK POWER!”, de direção de. Emílio Domingues.

Programação 27/11/2024 – Escola General Siqueira – Siqueira Campos – 19h.

Curta: Cores e Botas. Dir. Juliana Vicente. RJ. 2010. 16 min. 12 anos.

Longa: Sementes: Mulheres Pretas no Poder. Dir. Éthel Oliveira e Júlia Mariano. Brasil, 2020, 105′, 12 anos.

28/11/2024 – Escola Francisco Rosa – Bugio – 19h.

Exibição de Curta sergipano: Conexões entre mundos. Dir. Wagner Mazzega. SE. 2022. 21 min. Livre.

Longa: “BLACK RIO! BLACK POWER!”. Dir. Emílio Domingues. Doc. BR. 2023. 75 min. Livre.

Texto e foto Miza Tâmara