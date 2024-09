Comerciantes e empresários denunciam demora do DAT do CBM na expedição documentos

Comerciantes e empresários encaminharam áudios para o blog Espaço Militar, denunciando a demora do DAT (Diretoria de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), na expedição de documentos necessários para suas empresas, informando a deficiência de material humano para dar o devido andamento em tais documentações, o que vem prejudicando em muito e questionam: “e minha empresa, faço como? Vou perder o contrato?

Importante salientar que é paga uma taxa ao DAT para a expedição de tais documentos.

Comerciantes e empresários esperam que o problema seja equacionado, pois caso contrário, disseram que irão procurar o Ministério Público, pois estão se sentindo prejudicados com a corriqueira demora do DAT do CBMSE, tendo que ir diversas vezes para tentarem viabilizar suas documentações.

Importante que o setor público se aperfeiçoe para não prejudicar comerciantes e empresários que geram empregos e que são importantes para alavancar a economia do nosso estado.

O blog está em poder dos áudios, mas preservará os comerciantes e empresários, que temem sofrer ainda mais com a demora para conseguirem seus documentos.

Matéria do blog Espaço Militar