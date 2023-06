Comércio não abrirá no dia de São João, reforça Fecomse

O comércio no Estado de Sergipe não abrirá no próximo sábado, 24, dia de São João, segundo acordado nas negociações coletivas de trabalho, reforça o presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (Fecomse), Ronildo Almeida.

O dirigente sindical explica que o não-funcionamento do comércio em todo o Estado de Sergipe no dia de São João – inclusive supermercados – é uma conquista histórica das entidades sindicais, tendo como referência a antecipação para junho das comemorações pelo Dia dos Comerciários e das Comerciárias (30 de outubro).

“Apesar de no dia 30 de outubro – Dia dos Comerciários e das Comerciárias – não ser feriado geral, conseguimos garantir nessa data, graças a nossa luta, feriado para os trabalhadores do comércio e de serviços, com todos os direitos assegurados, inclusive, os financeiros. Como acordado nas negociações coletivas de trabalho, o não-funcionamento do comércio é antecipado do dia 30 de outubro para o dia de São João, para que a categoria possa participar dessa tradicional festa nordestina”, explica Ronildo Almeida.

Para Ronildo Almeida, é preciso que se cumpra o negociado, garantindo um direito da categoria comerciária conquistado há anos. “Estamos sempre à frente em todos os momentos de crise, enfrentando as adversidades e garantindo o desenvolvimento do Estado de Sergipe. É importante que o patronato valorize seus trabalhadores e respeite os direitos negociados para que o comerciário e a comerciária possam festejar com seus familiares esta tradição tão marcante para o povo sergipano”, argumenta Ronildo Almeida.

Foto: assessoria

Por Tereza Andrade