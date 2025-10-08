ComfortClin lança pacote completo de check-up para homens e mulheres

A clínica ComfortClin, localizada na Avenida Jornalista Juarez Conrado Dantas, 801, está promovendo uma campanha de saúde preventiva com um pacote completo de check-up voltado para homens e mulheres. A iniciativa visa incentivar o cuidado regular com a saúde por meio de exames laboratoriais e consultas clínicas a um preço acessível.

Detalhes do pacote feminino

O “Check-up Completo Mulher” inclui uma série de exames fundamentais para o monitoramento da saúde feminina, como:

– Eletrocardiograma

– Exames laboratoriais: creatinina, glicemia, lipidograma completo, TGO, TGP, ureia

– Parasitológico de fezes e sumário de urina

– Avaliação hormonal completa: TSH, T4L, TSL e Beta HCG

– Consulta com clínico geral

Detalhes do pacote masculino

O “Check-up Completo Homem” contempla os mesmos exames básicos e hormonais, com a adição do PSA Livre e Total, essencial para a prevenção do câncer de próstata.

Valor promocional

Ambos os pacotes estão disponíveis por apenas R$ 299,90, reforçando o compromisso da ComfortClin com a democratização do acesso à saúde de qualidade.

Agendamento

Os interessados podem solicitar o serviço diretamente pelo telefone (79) 99829-8299. A campanha tem como objetivo facilitar o diagnóstico precoce de doenças e promover hábitos de cuidado contínuo com a saúde.

A ComfortClin reforça que investir em prevenção é o primeiro passo para uma vida mais longa e saudável.

Fonte: Assessoria ComfortClin