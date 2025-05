ComfortClin: Nova Clínica Médica e Odontológica chega a cidade de Aracaju

A cidade de Aracaju ganha mais uma opção de saúde de qualidade com a inauguração da ComfortClin, Clínica Médica e Odontológica, localizada no bairro Marivan. A clínica oferece serviços de consultas médicas, exames laboratoriais e atendimento odontológico, com preços populares e planos de expansão para atender ao SUS e demais convênios.

Localização e Funcionamento

– Endereço: Av. Jornalista Juarez Conrado Dantas, Nº 250 – sala A – Santa Maria – Aracaju – SE

– Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 08:00 às 18:00

Responsabilidade Técnica

A ComfortClin tem como Responsável Técnico Biomédico Antônio Márcio Rocha de França, que traz consigo 35 anos de experiência nas áreas biomédica e radiológica. A clínica promete oferecer atendimento de alto padrão, com qualidade e preços acessíveis à população.

Investimento na Comunidade

O empresário Erinaldo Conceição, conhecido como Nadinho, é o idealizador do projeto e destaca o carinho pela comunidade local como motivação para investir na região. A ComfortClin visa suprir a carência por serviços de saúde de qualidade com preços populares nos bairros Santa Maria, Orlando Dantas, Marivan, Augusto Franco e adjacências.

Expectativas

Com a inauguração da ComfortClin, a população local terá acesso a serviços médicos e odontológicos de qualidade, com preços competitivos e atendimento personalizado. A clínica promete ser um importante centro médico para a comunidade, contribuindo para a melhoria da saúde e do bem-estar dos moradores da região.

Fonte e foto ClickSergipe