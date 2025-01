Comissão de auditoria da CGM realiza visita técnica à Maternidade

A comissão de auditoria da Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, nesta sexta-feira, 31, uma visita técnica à Maternidade Lourdes Nogueira, localizada no bairro 17 de Março, em Aracaju. A visita é uma importante etapa do processo da auditoria que está sendo realizada no contrato da empresa gestora da unidade hospitalar, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

A fiscalização contou com a participação de todos os membros da comissão de auditoria. Eles foram recebidos pelo diretor-geral da maternidade, Sandro Roberto Souza Sampaio Tosta, pela gerente assistencial, Adriana Bione, a gerente administrativa financeira, Cintia Dantas, e o médico Mauro Diniz. “Entendemos a importância dessa visita e estamos aqui para colaborar e fornecer as informações que forem necessárias”, disse o diretor-geral.

A auditoria teve início no dia 9 de janeiro e foi motivada após suspeitas de irregularidades e superfaturamento no contrato de gestão. Nas primeiras etapas, foram realizadas análises de documentos e dados, além de entrevistas. “Estamos em uma fase importante da auditoria e precisamos conhecer todo o funcionamento da maternidade, desde a admissão até a alta dos pacientes”, explica a diretora do Departamento de Auditoria, Juliana Borges.

Segundo o assessor extraordinário da CGM, Francisco Navarro, os dados ainda são preliminares e inconclusivos, mas tudo que foi observado será apresentado em relatório ao final da auditoria. “Viemos conhecer a realidade da maternidade, diante do que foi visto identificado durante a análise da documentação. Nosso objetivo é verificar como está o funcionando do contrato, avaliar a situação e conhecer as pessoas que administram, tudo isso para embasar o nosso trabalho na Controladoria”, explicou Navarro.

