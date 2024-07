COMISSÃO DO DESFILE CÍVICO-MILITAR DE 7 DE SETEMBRO ALINHA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA EM ARACAJU

Ensaios públicos de bandas escolares se iniciarão no dia 15 de agosto e abertura da Semana da Pátria ocorrerá no dia 1º de setembro, com a realização da 87ª edição da Corrida do Fogo Simbólico

Integrantes do Governo de Sergipe, da Prefeitura de Aracaju, das Forças Armadas e de entidades civis e militares participaram nesta terça-feira, 30, da primeira reunião de alinhamento da Semana da Pátria 2024, ocorrida no Complexo Administrativo e Pedagógico da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), na capital. A abertura oficial acontecerá no dia 1º de setembro, com a realização da 87ª edição da Corrida do Fogo Simbólico e culminará com o tradicional desfile cívico-militar do 7 de Setembro, na avenida Barão de Maruim, em Aracaju.

Também foi discutida a segunda edição do Projeto Ensaio Geral de Bandas e Circuito Esportivo, a ser realizada no período de 15 a 23 de agosto, nos bairros Bugio, Santos Dumont, Ponto Novo, Siqueira Campos, Farolândia e 18 do Forte, em Aracaju. Os ensaios públicos preparatórios para a temporada cívica envolverão cerca de 55 bandas e fanfarras, e mais de quatro mil estudantes.

“Os ensaios gerais objetivam, primordialmente, a preparação das bandas das escolas para o 7 de Setembro, funcionando também como um convite para o desfile na Barão de Maruim. Queremos que este ano supere em público a primeira edição”, explicou o superintendente da Educação e presidente da comissão do desfile de 7 de Setembro, Edson Costa.

Semana da Pátria

A 87ª edição da Corrida do Fogo Simbólico, que este ano ocorrerá no domingo, 1º de setembro, deverá acontecer por via aérea, com a presença da Aeronáutica; fluvial, pelo leito do rio Sergipe, com a Marinha, e terrestre, com a participação do 28º Batalhão de Caçadores e instituições militares. A tocha será levada pelas Forças Armadas, que revezarão com alunos da rede pública estadual de ensino até entregá-la ao governador Fábio Mitidieri, que acenderá o fogo simbólico da Pátria.

O desfile do 7 de Setembro será aberto às 7 horas, com a revista das tropas e honras militares, em seguida, o hasteamento das bandeiras com o hino entoado pela banda do Corpo de Bombeiros e início da parada militar.

Impreterivelmente às 10 horas, será iniciado o desfile cívico com a participação das escolas da rede pública estadual de ensino do interior do estado. São esperadas no desfile 100 escolas, das quais dez são da rede municipal de Aracaju, que desfilarão a partir das 14 horas, juntamente com as escolas da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA).

“Estamos com uma expectativa muito boa devido à qualidade da organização do ano passado, que se repetirá este ano. A rede está animada. Queremos que todas as escolas brilhem novamente na avenida”, disse a secretária-adjunta de Educação de Aracaju, Antônia Arimateia.

Foram discutidos os horários de interdição das avenidas para a construção da estrutura de palcos e comunicação visual do evento, a melhoria dos pontos de desembarque dos alunos e embarque no término do evento, a quantidade de participantes da organização, os pontos de hidratação e toda a logística que envolve o maior desfile do estado.

O coordenador da Defesa Civil, Moacir Sena Ribeiro, destacou que a instituição está preparada para fazer a vistoria da infraestrutura desde os ensaios de bandas até o dia do desfile cívico-militar. “Estamos com a parte orientativa e preventiva junto ao setor de engenharia da Seduc com relação à montagem do evento”, explicou.

Participaram representantes do Exército (28º Batalhão de Caçadores), Marinha, Aeronáutica, polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros, Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e integrantes das secretarias de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), da Comunicação (Secom) e da Segurança Pública (SSP) e Saúde (SES).

Foto Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC