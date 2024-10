COMISSÃO ELEITORAL CONFIRMA ANDRÉ MAURÍCIO COMO NOVO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

A Comissão Eleitoral divulgou o resultado final da consulta pública para a escolha dos novos gestores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para o quadriênio 2025-2029.

A votação aconteceu no último dia 15 e contou com a participação de alunos e servidores (docentes e técnicos administrativos) com vínculo ativo.

A chapa 2, “UFS da Gente”, composta pelos professores André Maurício e Silvana Bretas, foi a mais votada, com 52,82% dos votos válidos.

A partir de agora, o Conselho Superior dará prosseguimento aos trâmites para a elaboração da lista tríplice a ser enviada ao Ministério da Educação, considerando o resultado da consulta pública à comunidade acadêmica.

O relatório final da comissão pode ser acessado via Sistema Eletrônico de Informaçôes (SEI), através do processo número 23113.037210/2024-67, ou no link abaixo.

Relatório Final da Comissão Eleitoral

Com informações da ASCOM/UFS

Foto: reprodução/ redes sociais