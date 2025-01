Como evitar golpes ao contratar serviços e pacotes turísticos

Por Hugo Julião*

Viajar é uma experiência incrível, mas contratar pacotes de viagem e serviços turísticos exige atenção. Muitas pessoas acabam caindo em golpes por falta de informação ou por confiar em ofertas tentadoras. Para evitar prejuízos e garantir uma viagem tranquila, é fundamental pesquisar e tomar alguns cuidados antes de fechar qualquer negócio.

Falsas agências de viagem

Um dos golpes mais comuns envolve falsas agências de turismo que oferecem pacotes com preços muito abaixo do mercado. Elas usam sites ou perfis em redes sociais com imagens atrativas e depoimentos falsos. Muitas vezes, os clientes só percebem a fraude na hora do embarque, quando descobrem que a viagem não existe. Para evitar esse tipo de golpe:

Pesquise a reputação da agência em sites como Reclame Aqui.

Verifique se a empresa é registrada em órgãos oficiais, como a Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens).

Desconfie de preços muito baixos e pagamentos à vista sem contrato.

Hospedagens falsas

Outro golpe comum são hospedagens falsas, em que golpistas anunciam casas, hotéis ou apartamentos inexistentes em plataformas online e exigem pagamento antecipado. Para evitar esse problema:

Prefira plataformas conhecidas e seguras.

Desconfie de anúncios sem muitas avaliações de outros usuários.

Sempre peça um contrato ou recibo do pagamento.

Passeios turísticos fraudulentos

Muitas empresas oferecem pacotes de passeios turísticos prometendo experiências exclusivas a preços muito baixos. No entanto, o serviço nem sempre é prestado conforme o combinado. Antes de contratar:

Pesquise avaliações de outros clientes.

Verifique se a empresa tem CNPJ e endereço físico.

Evite pagar o valor total antecipadamente

Dicas extras para evitar golpes em viagens

Leia atentamente o contrato antes de assinar.

Desconfie de ofertas urgentes e preços muito baixos.

Confirme todas as reservas diretamente com hotéis e companhias aéreas.

Evite fazer pagamentos via PIX ou boleto sem garantias.

Evidentemente existem outros tipos de golpes mas, ao seguir essas dicas, já é bom caminho para você evitar fraudes e aproveitar sua viagem com segurança e tranquilidade.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE